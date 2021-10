Martha Higareda es una famosa actriz tabasqueña que la mayoría de los mexicanos conocen por el gran éxito que ha obtenido en sus sus múltiples películas y proyectos sin embargo, a pesar de toda su fama y popularidad, Martha no ha concretado uno de sus sueños más grandes, convertirse en madre y hacer una hermosa familia.

En la entrevista con Yordi Rosado habló de varios detalles en su vida y sobre cómo ha logrado concretar muchas de sus metas a través de la ley de la atracción pero una de estas es tener dos hijos y desafortunadamente no lo ha conseguido ya que como bien sabemos, se divorció de Cory Brusseau.

Esto la llevó a optar por congelar sus óvulos al divorciarse, ya que tenía mucho miedo de no poder convertirse en mamá. Incluso al ser interrogada por Yordi sobre si le da miedo no encontrar el amor de su vida, ella contestó que no, que lo único que le aterra es jamás poder convertirse en madre.

Martha rompió en llanto

En las entrevistas, Yordi suele hacer la platica más sentimental y le pidió a Martha que le dijera un par de palabras a su próximo bebé.

"Seguramente hay un almita que te quiere escoger como mamá, ¿qué le dirías?", preguntó Yordi.

"Ayudame a ser sabia para escoger a tu papá y cuando vengas, te voy a recibir con muchisimo amor. Vas a poder hacer de esta vida lo que tu quieras", respondió Martha como si le estuviera hablando a su próximo bebé.

Higareda rompió en llanto y confesó que le da mucha impotencia no poder realizar ese sueño y que le da miedo no lograrlo, al mismo tiempo alentó y exhortó a las mujeres a congelar sus ovulos en caso de que quieran ser madres y sientan que el "reloj biológico" las está alcanzando.

¿Quién es Martha Higareda?

Martha Higareda es una actriz mexicana que logró triunfar en Hollywood a través de su talento escribiendo y actuando. Nació en Villahermosa, Tabasco pero actualmente vive en Los Angeles, California. En la entrevita con Yordi Rosado contó varios detalles de su infancia, adolescencia y su trayectoria artística.

