Martha Higareda rompe el silencio, sufrió de acoso sexual

Tal como les ha sucedido a otras famosas, Martha Higareda reveló que sufrió en carne propia un intento de acoso sexual en el ambiente laboral; sin embargo, ella tuvo la oportunidad de frenarlo a tiempo.

Durante una entrevista para el programa Ventaneando, la actriz contó la forma en que logró detener esa propuesta antes de llegar a escenarios más complicados.

“Bueno, te voy a decir, yo dije que no; entonces, nunca llegó a la circunstancia de que me ocurriera algo porque yo literalmente me paré de la mesa y dije: ‘Con permiso, me voy a ir, no’, y me fui. Entonces, creo que ese es el poder más grande que tenemos”, manifestó.

Reiterando que más allá de cualquier trabajo está su integridad física como mujer, Higareda expresó: “creo que el mensaje que yo diría a todas las mujeres que están allá afuera, en cualquier industria, es que tenemos un poder muy grande y es el poder de decir que no. Y a mí es algo que me enseñó mi mamá desde que estaba chiquita y hay que usarlo. No pasa nada: si te corren, bueno que te corran, ya encontrarás otro trabajo, pero di que no”.

De la misma manera, Martha señaló lo complicado que le fue incursionar en Hollywood.

“Me tomó mi tiempo estar estudiando, quitándome el acento y todo, finalmente cuando llegó el momento de esta serie (Altered Carbon), llegó después de muchos años, de mucha preparación”.

Entrando a temas personales, la mexicana confesó que después de su boda con el actor Cory Brusseau no descarta la idea de convertirse en madre próximamente.