Martha Higareda revela la forma perfecta para LIGAR

Tras el estreno de su nueva película, Martha Higareda dio a conocer algunos consejos para aprender a ligar, esto al menos de las mujeres hacía los hombres; pues comenzaron emocionadas a contar gran parte del éxito generado en internet y en el ámbito de cine, pues esto es básicamente en lo que ocurre en la vida personal de los individuos día a día.

De acuerdo a una entrevista a la que asistió Miri (su hermana) y Claudia Álvarez, Martha Higareda quienes también fueron parte del reparto, contó parte de sus experiencias en su vida amorosa; pues dejó muy en claro que esta situación ha sido como cualquier otra.

“Cuando yo terminé mi relación pasada, que fue de 7 años, entonces me dije ‘voy a salir al ruedo’. Pero me sentía súper insegura y empecé a leer libros de estos que dicen valórate a ti misma, tú puedes… Y entonces descubrí que hay todo un universo en el mundo de ligar que está cañón".

Sin embargo, Martha Higareda no fue la única persona que habló al respecto, pues Claudia Álvarez también aportó gran parte de sus nuevas experiencias.

“A mí las estrategias no me han funcionado y lo que me ha servido en la última relación es dar todo el amor sin miedo a que me lastimen. Por suerte, él también está dispuesto a hacerlo.”