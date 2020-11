Martha Higareda rechazó trabajar con Alfonso Cuarón ¿Por una escena de DESNUDO?

Recientemente Martha Higareda contó en una entrevista que rechazó hacer una película con Alfonso Cuarón por una escena sin ropa, hecho que resulta irónico para los cibernautas, pues es bien sabido que la actriz es recordada por la serie de desnudos que ha hecho en el cine mexicano, los cuales surgen desde su debút en la película 'Amarte Duele'.

Completamente consciente de que, de haber aceptado trabajar con un director de la talla de Alfonso Cuarón, su carrera como actriz estaría en otro nivel hoy en día, Martha Higareda quiso tocar el tema en una entrevista para el programa ‘Tu-Night’, el cual es conducido por su colega y amigo Omar Chaparro.

Martha Higareda rechazó trabajar con Alfonso Cuarón porque no quería hacer escenas de desnudos.

La actriz mexicana confesó que el primer personaje importante que logró conseguir, tras hacer un extenuante casting, fue para la película 'Y tu mamá también', pero lo rechazó apenas se enteró que dentro de la cinta del reconocido director había una escena de desnudos.

“La primera oportunidad fue una audición que hice para Alfonso Cuarón, una película que se llamó ‘Y tu mamá también’. Hice el casting y luego una cosa que se llama call-back, que es cuando te llaman ya definitivo” comenzó a relatar Martha Higareda.

“Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos… Me quedé con el papel y hablé con Alfonso Cuarón y le dije: 'Tengo que decirte esto, pero yo nunca, ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño', añadió.

El primer papel importante de Martha Higareda en el cine hubiera sido dentro de la película 'Y tu mamá también', pero lo rechazó.

Martha Higareda no sabía quien era Alfonso Cuarón

Y aunque más adelante Martha Higareda hizo una gran variedad de desnudos para la pantalla grande sin el más mínimo pudor, cuando consiguió el papel que le ofrecía el director mexicano, ella aún era muy joven. Además, aseguró que no sabía quien era Alfonso Cuarón ni la proyección que tendría su labor como cineasta en el mundo.

“De entrada no sabía quién era, pero yo quería ser muy honesta con mis principios y mis valores y mi juventud', platicó la actriz.

Poco tiempo después, la actriz también consiguió quedarse con el papel de Renata en ‘Amarte Duele’ y aunque todavía era muy joven, aceptó porque no podía dejar escapar otra oportunidad así en su vida; sin embargo, aseguró que seguía sintiendo mucho pudor al momento de hacer dichas escenas.

Te puede interesar: Martha Higareda reveló cómo fue su PRIMERA VEZ con un hombre

“Cuando hice la película (Amarte Duele), yo seguía sin tener un novio a quien enseñarle mis atributos. Entonces todo fue muy fuerte, porque en esa película lo que están viendo en pantalla fueron mis primeras veces de muchas cosas', finalizó Martha Higareda.

Fotografías: Instagram