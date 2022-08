Martha Higareda rechazó a Jared Leto por esta razón

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas más importantes de la actualidad y desde hace mucho tiempo se ha mudado a Estados Unidos para perseguir una carrera ahí.

Mientras que Jared Leto ha estado en boca de todos desde este fin de semana después de convertirse en tendencia por ser captado estando de vacaciones con Belinda.

Lo anterior ha provocado dos cosas: primero que se especule si existe una relación entre la cantante y el actor y músico y la segunda que los internautas recuerden la vez en la que Martha Higareda rechazó a Jared Leto.

Aunque ha pasado mucho tiempo, Martha Higareda contó en entrevista para Yordi Rosado, que ignoró por completo a Leto.

En aquella entrevista contó que el cantante se le paró enfrente y le saludó, pero que ella no le respondió, aunque aclaró que fue porque no supo qué decirle.

Sin embargo, horas más tarde en una fiesta privada con amigos y familiares de 30 seconds to mars, Leto la volvió a buscar y charlaron por un rato.

Según Higareda el representante del cantante le dijo que apenas esté en Los Ángeles, lugar donde vive Martha, se comunicara con Leto pues quería volver a verla, pero Martha no le escribió porque en ese entonces tenía novio.

“Sí me escribió después y yo 'Tengo novio, tengo novio'. Ahí, la verdad, todas las reglas, estrategias, se me fueron. Sin querer, me estaba haciendo la difícil, pero no, yo tenía mi vida, mis cosas”.