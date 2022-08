Jared Leto se fue con Belinda tras ser rechazado por Martha Higareda

¿Martha Higareda rechazó a Jared Leto? Ahora disfruta con Belinda

El fin de semana pasado Jared Leto fue una de las celebridades más buscadas en internet, pues apareció en varias historias de la cantante naturalizada mexicana Belinda, lo que dio comienzo a una sospecha de un presunto romance.

Sin embargo, los dos famosos son amigos desde hace muchos años, es por eso que muchos recordaron las declaraciones de Martha Higareda cuando señaló que en un punto rechazó salir con el vocalista de 30 Seconds to Mars por ciertas razones personales.

Al parecer Jared Leto tiene una gran fijación por algunas mexicanas ya que no sólo fue con Belinda sino también por la actriz de Amarte Duele, Martha Higareda, pues en uno de los podcast que tiene con Yordi Rosado confesó que rechazó salir con el también actor de Hollywood.

¿Por qué Martha Higareda rechazó a Jared Leto?

Estas fueron las razones por las que Martha Higareda rechazó a Jared Leto

En dicho podcast abordaron el tema, donde Martha Higareda comentó que en uno de los conciertos de 30 Seconds to Mars, Jared Leto se le acercó y la saludó. Sin embargo, la actriz no le respondió, lo que dejó a Yordi muy sorprendido.

“Se acerca y se para enfrente de mí y me dice: ‘Hi’, yo ni le respondí”, señaló Martha Higareda.

A pesar de la sorpresa de Yordi, Martha Higareda confesó que no fue en mala onda, sino que estaba tan nerviosa que no supo cómo reaccionar o qué decirle. Sin embargo, la actriz narró que luego de culminar el concierto se lo volvió a encontrar en una reunión de la banda donde sólo asistieron familiares y amigos donde nuevamente la estaba buscando.

“Ya de ahí nos fuimos al Green Room. Sale Jared Leto de una esquina y entonces había chavas, personas que le querían decir hola y él buscaba. Mi hermana me decía: ‘te está buscando’. Y yo ‘cómo crees’ Entonces se empieza a acercar y se para enfrente de mí y me dice: ‘hi’ y yo le contesté: ‘hola’, en español, porque le gusté por latina”, contó.

“Y me dice “¿Te he visto en algún lado?” Y yo le contesté ‘no’ y me quiere hacer la plática, me dice ¿Dónde vives? Y yo, en Los Ángeles, pero yo todo en monosílabos, de los nervios.”

Tal vez te interese.- Martha Higareda responde a Yanet García, sobre la infidelidad de Lewis Howes

Jared Leto fue insistente con Martha Higareda

Jared Leto fue insistente con Martha Higareda

La anécdota no quedó ahí, pues al parecer Jared Leto quedó encantado con la belleza de Martha Higareda por lo que después la actriz recibió un mensaje del manager del actor en el que le señalaba que cuando se encontrara en los Angeles por favor le avisara, ya que el vocalista de 30 Seconds to Mars quería volver a verla.

Sin embargo, narró que en ese entonces tenía novio, por lo que tuvo que mostrar distancia y rechazar a Jared Leto por respeto a su pareja.

“¡Y sí me escribió después! y yo: ‘tengo novio, tengo novio... Ahí la verdad, todas las reglas, estrategias, se me fueron. Yo la verdad tenía novio. Mira, qué interesante, porque yo sin querer me estaba haciendo la difícil, pero no me estaba haciendo la difícil, yo tenía mi vida, mis cosas”, recalcó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos también en Instagram