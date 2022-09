Martha Higareda presume sus “atributos” en un sensual bikini

La famosa actriz Martha Higareda se ha caracterizado por su increíble talento para interpretar al personaje que se le ponga enfrente, pues muchos la recordarán por películas como “Cásese quien pueda”, “3 idiotas” y “Todos caen”, asimismo no podemos dejar de lado su innegable belleza.

En este sentido en La Verdad Noticias te compartimos que Martha le ha sacado suspiros a más de uno, por los diferentes outfits que utiliza con los cuales siempre luce espectacular sin importar en qué parte se encuentre, pues siempre deja ver sus “encantos” con diferentes looks a la moda.

Es por eso que en esta ocasión se mostró de una forma en la que pocos la han visto ya que presumió su esbelta figura con un bikini bastante atrevido, motivo por el cual logró cautivar a sus fieles seguidores mismos a los que dejó con la boca abierta, quienes a su vez aprovecharon la publicación para enviarle uno que otro piropo.

El bikini de Martha Higareda

Martha Higareda en bikini

En una serie de fotografías que la actriz Martha Higareda compartió en su cuenta oficial de instagram aparece con un bikini, cuya parte de arriba se encuentra adornada con una especie de estampado floral, mismo que acompañó con un peinado de trenzas bastante natural por lo que obtuvo más de 230 mil “Me gusta” en tan sólo unos minutos”.

Asimismo agregó el siguiente texto a dicha publicación “Había estado filmando en Atlanta y después me fui a filmar a México. No me había tomado un tiempo de vacaciones. Así que fuimos a uno de mis lugares favoritos del mundo Maui”.

Te puede interesar: Martha Higareda deslumbra con diminuto traje de baño

¿Dónde se grabó la película de Cásese quien pueda?

Martha Higareda y Michel Brown en el "Cenote Azul"

La película producida y protagonizada por Martha Higareda y el también actor Michel Brown que lleva por nombre “Cásese quien pueda”, fue grabada en la Riviera Maya, Quintana Roo, sin embargo una de las escenas más recordadas de dicha cinta fue la que se llevó a cabo en el Cenote Azul.

De igual manera se usaron otras locaciones como La Ruta de los Cenotes, Tres Reyes y Pac Chen.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.