Martha Higareda muestra sus “NENAS” SUDADAS ¡Qué cochina! (FOTOS)

La tabasqueña Martha Higareda, es una de las actrices mexicanas que sigue trabajando en grandes proyectos de cine que gustan a todo sus fans, gracias a su talento y carisma.

Actualmente la tabasqueña tiene una amplia y exitosa carrera en el cine mexicano, ya que siempre se ha mostrado como una actriz multifacética, desde un papel tan dramático como su papel en la película “Amarte duele” hasta su más reciente participación junto a Omar Chaparro en la cinta “Tod@s caes”.

Recientemente la exquisita actriz de sonrisa bella ha dejado a todos sin palabras, luego de que se presentara a la premier de la película en la que participa “Tod@s caes”, en la que presumió de un vestuario que dejó a muchos impactados.

Resulta que Martha Higareda llevó un delicado y elegante vestido gris, que presumí de un llamativo escote con el que dejo presumir sus atributos, que quedaron en segundos términos cuando algunos internautas se dieron cuenta de que la actriz lucía sus “nenas” algo sudadas.

A pesar del pequeño detalle muchos otros aplaudieron la belleza y elegancia con la que Martha Higareda, se presentó en la famosa gala, en la que las cámaras no la dejaban de fotografía y entrevistar sobre su nuevo papel cinematográfico.

Las imágenes en la publicación de la famosa actriz también se puede leer un texto que dice: “Y este fue el vestido escogido para la premier de @todoscaenpelicula gracias @cleeostudio por haberme vestido en esta noche tan importante ! Gracias @claudiaalvarezo por tu gusto y por todo el equipo en el showroom que siempre te ayudan a escoger lo mejor! Gracias @gabiokka por mi peinado :)”.

Pero ahí no para todo, pues también ha logrado con esa belleza que la recaudar más de ciento cuarenta mil reacciones y comentarios entre los que destacan los siguientes: “El vestido combinado con el maquillaje t hace una mujer encantadora me gusta el color de tus labios”, “Te ves hermosa !! Me encantan tus pelis me gustaría conocerte”, “que sensuales y lindos labios muy dulces muy amigados”, entre muchos más.