Martha Higareda conquista las redes al posar exquisitamente en la playa

Martha Higareda es una bella actriz tabasqueña que en todo momento conquista ya sea con su carisma o con su belleza en el mundo televisivo y es que siempre tiene algo para dar de que hablar y esta no fue la excepción.

Resulta que la bella actriz de películas compartió en sus historias de Instagram una atractiva imagen en la cual se le pudo ver como nunca, tomando el Sol en un exquisito traje de baño que puso a babear a muchos.

Por lo que se puede ver en la imagen a través de sus historias, la exintegrante de Televisa, se luce acostada sobre la arena, modelando un conjunto en color negro, mismo que hace contraste con su color de piel.

Hay que recordar que a partir del mes de abril, muchas celebridades comenzarán a compartir fotos en la playa debido a la llegada de la Semana Santa, por lo que la protagonista de Amarte Duele, sería de las primera en hacerlo.

Martha Higareda en bikini

No es para menos que con elegante y atractivo outfit playero la bella actriz está haciendo arder sus redes sociales y es que se ha tomado un merecido tiempo para disfrutar del desastres.

No hace mucho la actriz Martha Higareda reveló en entrevista para el canal de YouTube De todo un mucho, que tiene la extraña virtud de ver fantasmas y que ha tenido varias experiencias al respecto, siendo la sucedida en su infancia durante una visita a la casa de su abuela.

“Una cosa así sentado en una silla con las patas tipo como de cabra y yo me eché a correr, me subí a mi cuarto y ahí me quedé”.