Días atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Martha Higareda estaba envuelta en rumores de romance con el atleta y coach inspiracional Lewis Howes, también conocido por ser el ex novio de la presentadora Yanet García. Ahora, esta suposición ha sido confirmada por la propia actriz de cine en un reciente encuentro con la prensa.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la CDMX, la estrella de ‘No Manches Frida’ fue cuestionada sobre las declaraciones realizadas en la revista TVNotas, las cuales afirmaban que ella y Lewis habían comenzado un romance mucho antes de que él terminará con Yanet. Asimismo, reveló que sí se están conociendo pero que no hay nada concreto.

Esta fotografía despertó rumores de romance entre ambos famosos.

“Lo mío con él es súper reciente y no soy su novia, o sea, todavía me tiene que ganar… ¡me tiene que ganar!”, declaró la también protagonista de la cinta ‘Niñas Mal’, dejando en claro que ella no fue la tercera discordia entre el escritor y la ex sexy conductora de Televisa.

Higareda, emocionada de conocer a Lewis

Por otro lado, la actriz Martha Higareda aseguró estar muy feliz e ilusionada con lo poco que ha podido conocer del ex de “La Chica del Clima”. Eso sí, no dio más detalles de la situación sentimental que atraviesa en estos momentos, la cual para ella ha sido una fase muy linda.

“Estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores, los mismos principios; pero hasta ahí vamos. Apenas estoy explorando y estoy en una fase muy linda, pero no, no puedo compartir mucho”, finalizó la entrevista que Higareda ofreció y que fue retomada por Ventaneando, mismas que puedes ver a partir del minuto 9:00.

¿Cuál es la edad de Martha Higareda?

A sus 37años de edad, la actriz se ha convertido en un máximo exponente del cine mexicano contempóraneo.

Martha Higareda tiene 37 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, la actriz de cine nació el 24 de agosto de 1983 en Villahermosa, Tabasco. Aunque es conocida por tener una amplia trayectoria en la industria cinematográfica de México, debes de saber que ella saltó a la fama al dar vida a Renata en en el elenco de la cinta ‘Amarte Duele’.

