Martha Higareda confesó que optó por congelar sus óvulos al divorciarse

La bella actriz, Martha Higareda estuvo en el programa de YouTube de Yordi Rosado en donde confesó que varios detalles de su vida privada y su trayectoria artística. La tabasqueña contó que tras divorciarse de Cory Brusseau estaba muy confundida porque con el actor buscaba formar una familia y tener hijos.

Desafortunadamente se dieron cuenta que “no conectaban” y decidieron separarse “Cory es una gran persona y me casé con mi mejor amigo, pero muchas cosas que tienen que ver con valores muy básicos de cómo criar a los hijos de ese tipo de cosas no coincidimos y yo me vine a enterar hasta la luna de miel”, concretó.

Higareda y Brusseau no conectaron en su matrimonio

Higareda y Brusseau estuvieron juntos durante siete años desde su noviazgo, y aunque actualmente se llevan bien, tras el divorcio, la famosa mujer lo vio como uno de los fracasos más grandes de su vida, así que decidió congelar sus óvulos, para poder convertirse en mamá en un futuro.

Martha vivió una pesadilla también al pasar por esta dura étapa de su vida pero logró salir adelante y actualmente tiene un nueva relación sentimental con Lewis Howes y aunque la noticia causó polémica al ser el ex novio de Yanet García, los famosos viven muy felices en Los Angeles.

Entrevista de Martha con Yordi Rosado en Youtube

La interprete de Renata en Amarte Duele, comentó que tiene el sueño de formar una familia, por lo que tras su separación, comenzó a sentir la presión de su “reloj biológico”, y tomó la decisión de congelar sus óvulos para poder utilizarlos cuando tenga una relación con la que se sienta preparada para tener hijos.

Otro de los puntos que tocó sobre el mismo tema, fue que tenía que inyectarse ella sóla para el procedimiento de congelar los ovulos y en algún punto le pidió a su ex esposo que le ayudara a inyectarse aunque ya estaban separados. Martha se aferra a tener una familia y aunque hasta el momento no lo ha logrado, su gran sueño es convertirse en mamá de un niño y una niña.

¿Cuantos años tiene Martha Higareda?

La actriz Martha Higareda actualmente tiene 38 años de edad. Es originaria de Villahermosa, Tabasco. Nació un 24 de agosto del año 1983.

