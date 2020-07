Martha Higareda con ARDIENTE bikini presume a su hombre ¡Descomunal!

Martha Higareda con ARDIENTE bikini presenta a su hombre ¡Descomunal!

Martha Higareda es una bella actriz mexicana que recientemente está conquistando las redes y es que compartió con sus seguidores de Instagram un par de imágenes en donde deja poco a la imaginación.

No es para menos, ya que la actriz tabasqueña aparece luciendo un ardiente bikini de dos piezas en la orilla del mar, las delicadas prendas son de color negro y demuestran su belleza física como nunca antes.

En la publicación, Higareda escribió la frase un texto reflexivo con el que no solo luce su cuerpo la bella actriz, sino que también presenta en una imagen a su pareja sentimental David Korins y a quien menciona en su mensaje:

La ardiente pose de Martha Higareda

“Dentro de todo el caos nos tomamos un momento para respirar @davidkorins como hemos crecido y aprendido! ❤️❤️❤️��.”

Pero eso no es todo, pues Martha Higareda tambien detalle el aprendizaje que le ha dejado el paso de la pandemia por su vida: Durante esta pandemia hay muchas cosas que no podemos controlar, pero lo que si podemos controlar es nuestro mundo interior. He aprendido a abrazar los cambios, a tener el corazón abierto por las cosas que no puedo cambiar, a tener más paciencia y a tenerme más paciencia.

“Todos nos estamos reinventando”.

La actriz que ahora tiene un nuevo proyecto con Yordi Rosado continuo detallando el momento que aparece en las fotografías: Por un par de días nos salimos de la ciudad a una playa desierta y juntos entendimos que hay que tomarnos todo lo que está pasando momento a momento. No cabe duda que otro tipo de vida empieza cuando te sales de tu zona de comfort. Y a todos nosotros esta experiencia nos está empujando a zonas que no son cómodas, pero es parte de la vida y parte de crecer. Si todo fuera como echarse en la playa la vida sería más fácil, pero no es así.

“Entonces hoy agradezco estar sana, estar viva y la enorme experiencia”.

Cabe destacar que la publicación de Martha Higareda, quien ha sido protagonista de cintas como Amar te Duele, Hasta el viento tiene miedo y No manches Frida, ya cuenta con más de 188 mil reproducciones y más de 250 comentarios de sus 641 mil seguidores…¿Crees que esta simpático el novio de Martha Higareda? ¿Crees que Martha Higareda luce bien con bikini?