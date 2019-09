Martha Higareda: Se le salen los mocos al conocer a Keanu Reeves

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas más populares, ya que es amada y odiada por miles de mexicanos, pues aunque posee una gran belleza, su exceso de apariciones en cintas han irritado a algunos.

Recientemente ha dado de que hablar después de que se rumora que ya tiene nuevo galan, por lo que los medios están pendientes de todos sus movimientos, ya que su popularidad sigue aumentando día con día.

Aunque es la fantasía de miles de mexicanos, ella también cae rendida ante algunos famosos, ya que reveló cuando conoció al famoso actor Keanu Reeves, y desafortunadamente no dio una buena impresión, sino una muy vergonzosa.

¿Qué hizo Martha Higareda?

La bella y popular actriz asistió al programa ‘D-Generaciones’ conducido por MacaCarriedo, donde habló de sus proyectos en el cine, y durante esta entrevista reveló un vergonzoso suceso durante una de sus grabaciones.

Aunque es conocida por siempre en películas con Omar Chaparro, también ha colaborado con otros artistas, siendo algunos de ellos el famoso astro del cine Keanu Reeves y el popular Chris Evans.

Durante la filmación de la cinta ‘Street kings’ la famosa actriz mexicana pudo conocer mejor a los atractivos intérpretes, pero sin duda alguna dejó una gran impresión en ellos por el vergonzoso episodio que protagonizó.

“Se le salió un moco”.

Martha Higareda reveló que durante la filmación de una de las escenas, estaba a punto de besar a Keanu Reeves, a lo que el actor estaba completamente de acuerdo, hasta que notó que se le salió un enorme moco de la nariz después de salir de la alberca.

Por supuesto el suceso no pasó desapercibido, pues Keanu Reeves no fue el único que lo vio, ya que Chris Evans, Amaury Nolasco y Forest Whitaker estaban ahí, y el ‘Capitán’ no pudo evitar carcajearse por el bochornoso descuido de la actriz.

Aquí te dejamos el video donde Martha Higareda cuenta lo sucedido:

