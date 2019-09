Martha Higareda LE TAPA EL BAÑO a un famoso

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas más recordadas. La tabasqueña tiene una amplia y exitosa carrera en el cine mexicano, y ha demostrado que puede ser multifacética, desde ser asesinada por un disparo, hasta una maestra ñoña enamorada de Omar Chaparro, pero también lleva una vida de persona normal, con un departamento, roomies, y sí, también come, respira y va al baño.

En ese sentido, Martha Higareda nos enseñó a su nuevo roomie, quien es nada más y nada menos que “El escorpión dorado”. El famoso Youtuber ha estado en búsqueda de un nuevo roomie desde hace unas semanas, y quien aceptó fue Martha Higareda, y captaron todo a través de video, sus primeras y únicas horas compartiendo el piso.

Y es que todo fue un desastre para Martha Higareda, pues no había muebles, no había comida, no había calentador, y el baño no servía, por lo que terminó tapándole el baño a el Escorpión Dorado, y así lo relataron durante el video.

“No me puedo meter a bañar y el baño está tapado (…) no dije que lo tapaste tú, lo tape yo, me cayó muy mal la maruchan y los esquites, lo siento mucho te tape el baño”, dijo la actriz mientras discutía con el escorpión dorado por los problemas que tenía su departamento.

Martha Higareda está por estrenar su nueva película llamada “Todos caen”, en donde, de nueva cuenta a lado de Omar Chaparro, nos enseña una comedia romántica, que seguramente estará llena de clichés, pero que aun así divierte al público fanático del cine mexicano.

La película se estrena el próximo 20 de septiembre en todos los cines del país, y se espera su buena aceptación, como lo fue “No manches Frida” cinta de los mismos protagonistas y que tuvo un éxito rotundo en taquilla, sobre todo en estados unidos.

