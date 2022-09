Martha Figueroa y Elisa Beristain acusan a Gustavo Adolfo Infante de plagio

Las declaraciones de la periodista de Chisme No Like causaron gran polémica en las redes sociales.

Gustavo Adolfo Infante sigue inmerso en la polémica y aquí en La Verdad Noticias te contamos todo sobre el nuevo escándalo que lo persigue. Resulta que el controversial periodista ha sido señalado de plagiar el nombre de ‘Pájaros en el alambre’, nombre de la sección de espectáculos del programa Sale El Sol.

Las acusaciones provienen de Martha Figueroa, quien durante una reciente emisión del programa Con Permiso de Unicable aseguró que ella y Juan José Origel dieron la idea del nombre a Andrés Tovar, quien hasta principios del 2022 fuera productor ejecutivo del matutino de Imagen Televisión.

Martha Figueroa asegura que el nombre de 'Pájaros en el alambre', el segmento de Sale El Sol', fue idea suya y de Juan José Origel.

“Yo recuerdo que tú y yo dimos el nombre de la sección ¿Te acuerdas cuando tuvimos una junta con Andrés, nuestro ex productor que era productor de ahí y dijimos: ‘¿por qué no se llama esto 'Pájaros en el alambre'?’ y dijo: ‘Uhm no, siento que no va a pegar’... Y le pusieron después allá 'Pájaros en el alambre'. No se anden robando las ideas", dijo Martha Figueroa.

Ante dicha declaración, Pepillo Origel le mencionó que los conductores no tenían la culpa pero su compañera le mencionó que ella estaba de acuerdo pero que el público necesitaba saber que el nombre del matutino de la cadena Imagen Televisión había sido idea de ellos.

¿Elisa Beristain demandará a Gustavo Adolfo Infante?

La acusación de Matha Figueroa llegó a oídos de Elisa Beristain, quien durante la reciente emisión del programa Chisme No Like confesó que ella también había sido víctima de plagio: “Marthita y Origel, no se sientan mal porque a mí también me lo hicieron... Dentro de los noticieros de Estrella TV yo tenía una sección que se llamaba 'De Primera Mano', esto sucedió cinco años antes de lo que dice Google que empezó el programa de Gustavo Adolfo Infante”.

Con pruebas, la conductora mencionó que ella creó una sección de espectáculos con el mismo nombre desde el 2012, en la cual entrevistaba a diversas celebridades e incluso aseguró que lo había registrado.: “Yo soy la dueña y nunca le reclamé, de hecho en algún momento, cuando todavía hablábamos, le dije 'si quieres yo te lo regalo'... Quiero que sepan que esa idea del nombre fue nuestra”.

Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Elisa Beristain aseguró que no tiene intenciones de demandar a Gustavo Adolfo Infante, quien en los últimos días ha sido blanco de duras críticas por pelear y amenazar con despedir a sus compañeras en Sale El Sol.

Escucha las declaraciones de Elisa Beristain a partir del minuto 14:18.

Te puede interesar: Famosos exigen a Imagen Televisión que despida a Gustavo Adolfo Infante

¿Quién es Gustavo Adolfo Infante?

Pese a su destacada labor en el periodismo, el titular de 'De Primera Mano' es considerado un personaje polémico de la farándula mexicana.

Gustavo Adolfo Infante es un presentador de televisión y periodista mexicano que hoy en día forma parte del elenco estelar de Imagen Televisión pero que en los últimos meses ha destacado por verse involucrado en constantes polémicas que dañan su imagen artística con casi 40 años de trayectoria.

Fotografías: Redes Sociales