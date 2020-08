Martha Figueroa tacha a Belinda de interesada y asaltacunas

Belinda cumplió años este sábado en medio de la polémica sobre su relación amorosa con Christian Nodal. Los coaches de La Voz se han convertido en la pareja del momento.

Aunque sus fans aplauden su romance, otras figuras de la farándula lo han criticado, tal es el caso de Martha Figueroa, pues la conductora del programa Hoy aseguró que no existe un amor mutuo entre los cantantes e incluso la tachó de interesada y asaltacunas.

Martha Figueroa hace polémicas declaraciones sobre Belinda.

Durante una emisión del programa 'Con Permiso', Martha Figueroa y Juan José Pepillo Origel hablaron sobre la relación de los famosos e, incluso, la conductora aseguró que podría ser cierto que Christian Nodal le compró una casa a Belinda.

"Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (...) Y le compró una casa", aseguró Martha Figueroa.

Martha Figueroa tacha a Belinda de asaltacunas

El romance de Belinda y Christian Nodal ha sido duramente criticado.

Asimismo, Martha Figueroa reconoció que la relación entre los cantantes es verdadera, pero considera que no se aman con la misma intensidad.

"Sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada", dijo.

Te puede interesar: Belinda y Christian Nodal inmortalizan su amor en una divertida piñata

Más adelante, la periodista de espectáculos lanzó un polémico comentario sobre la diferencia de edad entre Belinda y Christian Nodal, quien es más joven que la intérprete de ‘Bella traición’.

"Belinda con los niños no, con los niños no. Que se agarre a uno grande, ¿no? Agárrate uno mayor. Imagínate, este cuate que se la pasaba, según me cuentan, en su tiempo libre jugando con la consola de los jueguitos como todos los niños. De eso pasamos a: en mis ratos libres juego con Belinda", finalizó Martha Figueroa.

Fotografías: Instagram