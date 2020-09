Martha Figueroa revive el escándalo entre Érika Buenfil y Pepillo Origel

El escándalo entre Juan José Origel y Érika Buenfil continúa dando de qué hablar a pesar de que el periodista de espectáculos ofreció una disculpa pública a la actriz durante una emisión del programa ‘Hoy’.

Martha Figueroa volvió a sumar una nueva polémica al conflicto que sostuvieron Pepillo Origel y Érika Buenfil, pues reveló que "las flores del perdón" que le dieron a la actriz no eran para ella.

Durante el programa ‘Con permiso’, la periodista habló del incómodo momento que vivió una conductora de ‘Hoy’ cuando Pepillo Origel entregó por error un ramo de rosas a Erika Buenfil como ofrenda de paz y para disculparse por haber dicho que estaba harto de sus videos en TikTok, declaración que desencadenó un pleito entre el periodista y la actriz.

Martha Figueroa expone a Pepillo Origel

El incidente sucedió cuando Pepillo Origel dio a Erika Buenfil unas flores que en realidad pertenecían a Andrea Escalona, quien recibió el ramo como un obsequio por su cumpleaños; sin embargo, la producción de ‘Hoy’ se equivocó y se las dio al conductor para que se las entregará a la actriz como parte de sus disculpas.

"¿Ya nos podemos reír de la Buenfil? Porque tengo algo bonito que decir, ¿ya podemos o no lo hemos superado? Ya lo superamos, ya se nos enfrió el golpe. Es que tengo un pendiente contigo ('Pepillo' Origel), ¿Qué crees? Que las famosas flores del perdón que le otorgaste eran de la Escalona, se las habían dado de cumpleaños", contó Martha Figueroa entre risas.

Martha Figueroa reveló que el ramo de flores no era para Érika Buenfil.

La conductora reveló a Pepillo Origel cómo sucedió el error e incluso mencionó que Andrea Escalona quería recuperar sus flores, pero que prefirieron no decirle nada a Erika Buenfil. "Esa las compré yo en la esquina de Televisa", comentó el conductor, a lo que Martha Figueroa respondió diciendo que aquello no era cierto.

"Eran de la Escalona, se las estaban dando de felicidades… A la hora que empieza el perdón y esta cosa tan bonita, alguien de la producción dice: 'Pues pasen las flores a Pepillo' y le dieron esas flores, pero eran del cumpleaños de Escalona que vio que la Buenfil se iba con sus flores", continuó Martha Figueroa.

Ante la revelación, Pepillo Origel se mostró bastante incómodo y molesto; sin embargo Martha Figueroa continuó con la historia: "Todavía Escalona me dice: 'Yo se las iba a pedir cuando salió, pero mi mamá me dijo claro que no, no se las quiten, déjala, se vaya a regresar y se vuelva a enojar'", finalizó la periodista.

Fotografías: Instagram