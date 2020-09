Martha Figueroa fue DESPEDIDA de programa en Televisa por pleito con conductora

La conductora Martha Figueroa comenzó su carrera en el programa de ‘Ventaneando’, pero también ha participado en otras producciones de Televisa como ‘Hoy’, ‘Con Permiso’ y hace algunos años en 'Netas Divinas' al lado de Yolanda Andrade, Gloria Calzada e Isabel Lascurain.

Fue en este programa de Televisa donde Martha Figueroa fue despedida, salida que causó polémica porqué nunca fue aclarada la razón por la que dejó la emisión y fue a través de una transmisión en vivo por Instagram, que la conductora quiso recordar y revelar con detalles el motivo por el qué la despidieron de 'Netas Divinas'.

Martha Figueroa reveló en Instagram la verdad sobre su despido en 'Netas Divinas'.

La periodista mencionó que ella asistía a las juntas previas al programa para proponer temas e invitados para que fueran a ‘Netas Divinas’, pero que en una ocasión unos toreros pisaron el foro, algo que no les pareció a algunas conductoras, quienes pensaron que ella los había invitado.

“Una vez hubo unos invitados toreros que no sé por que pensaron que yo los había invitado. Cuando les avisaron a Gloria y a Yolanda que iba a haber invitados toreros se pusieron en contra de los invitados por el maltrato a los animales. No eran invitados míos, nada que ver conmigo. Los invitados eran de Isabel Lascuraín”, contó Martha Figueroa.

Isabel Lascuraín y Martha Figueroa protagonizaron fuerte pleito

Martha Figueroa, Isabel Lascuraín y el productor de 'Netas Divinas' tuvieron fuerte enfrentamiento en camerinos.

Martha Figueroa contó que los toreros eran conocidos del esposo de Isabel Lascurain y que las demás conductoras pensaron que ella los había invitado: “Su marido era el manager de estos toreros y pidió al productor que si los ponían de invitados… Se armó en el foro y empezaron a decirme que les tenía que decir de los invitados, pero les dije que eran de Isabel y ella se hizo la turista, que no sabía”.

Debido a los reclamos, la integrante de Pandora se fue a encerrar a su camerino a llorar y que no salió para grabar el primer programa: “Me hicieron un tango, Isabel terminó llorando y se fue a encerrar a su camerino… Me fui a mi camerino a que pasara el drama y no pasaba, pero hicimos el programa, Isabel seguía encerrada, esa fue la primera grabación”.

Isabel Lascuraín y Martha Figueroa se pelearon en 'Netas Divinas'.

Martha Figueroa dijo que Isabel Lascuraín seguía encerrada en el camerino, situación que estaba retrasando las grabaciones del segundo programa por lo que fue a tocarle, pero las cosas no terminaron bien.

“El productor entró y le grité también, me sulfuré con el jefe y con mi compañera. Ese día fue una gritoniza y empezamos a grabar. Grabamos súper tensos”, mencionó para seguir contando que días después le hablaron los productores a su oficina para decirle que estaba despedida.

Tiempo después, la conductora dijo que sus compañeras del programa asistieron a una entrevista y contaron la supuesta razón por la que ella había dejado la emisión, mentira en la que ellas se habían puesto de acuerdo para "no dejarla mal" ante la prensa.

“Empezó el chisme y a los pocos días van mis compañeras con Maxine Woodside en una entrevista y de repente dicen qué había pasado con Martha y Gloria Calzada dijo: 'Es que Martha se quiso salir' y dijeron que tenía otros planes, que me quería ir a vivir a Los Ángeles, pero no había planes”, finalizó Martha Figueroa.

Fotografías: Instagram