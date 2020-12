Martha Figueroa e Isabel Lascuraín hacen las paces

Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Martha Figueroa reveló en una transmisión de Instagram que el motivo de su despido del programa ‘Netas Divinas’ se debió a una pelea con Isabel Lascurain, además de que también le alzó la voz al productor de ese entonces.

Martha Figueroa relató que unos días después de haber ocurrido la discusión, sus jefes se sentaron con ella para indicarle que había sido despedida del programa, aunque la periodista de espectáculos siempre pensó que su salida de la emisión ocurrió por haberle gritado al productor y a Isabel Lascuraín.

Tras varios años de este momento, la periodista e Isabel Lascuraín se reencontraron en el programa ‘Montse & Joe’ para hablar de la incómoda situación que vivieron y aunque la cantante se defendió y dijo que “no era para tanto”, reveló que estaba dispuesta a aceptar sus errores.

Martha Figueroa volvió a recordar su despido de 'Netas Divinas'.

Isabel Lascuraín pide disculpas a Martha Figueroa

Martha Figueroa aprovechó su presencia en el programa para volver a contar su versión de la historia, pero lo que más llamó la atención fue cuando mencionó que en ese momento sintió que se le vino el mundo encima, esto a causa de las difíciles situaciones que vivía en aquel entonces.

Isabel Lascuraín pide disculpas a Martha Figueroa por altercado en 'Netas Divinas'.

“Pasó esto y eso significó vete de la empresa, entonces se murió mi papá, ya no hay Netas, te quedas sin chamba. El primer peor momento fue cuando murió mi primer bebé, el segundo cuando murió mi papá y el tercero estar escondida detrás del clóset llorando porque me corrieron de Netas y lo hice para que mi hijo no me viera llorar”, mencionó la también conductora del programa ‘Hoy’.

Tras escuchar las palabras de Martha Figueroa, la integrante del grupo Pandora quiso hacer las paces con la conductora, disculpas que terminó con un emotivo abrazo entre ambas: “Yo te ofrezco una disculpa otra vez, no fue para nada con mala intención”.

