Martha Debayle triunfa en la venta de sus calcetines para latas

La nicaragüense ha sacado provecho de las burlas en su contra.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Martha Debayle se convirtió en blanco de duras críticas y crueles burlas por decir que las latas de refrescos eran feas y sugerir el uso de fundas para cubrirlas al momento de ofrecerlas a las personas que visiten nuestro hogar.

Lejos de enojarse, la presentadora nicaragüense aprovechó la situación para lanzar las ‘Can Covers’, un set de 6 fundas hechas de lycra negra brillante con 2 medidas diferentes: 3 para latas regulares de 355ml y 3 para latas altas de 355 ml. ¿Lo mejor de todo? Este producto tiene un costo de $289 MX, un precio bastante accesible para todo tipo de público.

Pa’ que YA dejen de dar lata

Disponibles 24•01•23https://t.co/NOYlE5UM09



Porque ustedes lo pidieron nuestras ya famosas “Can Covers”.

Set 6 fundas

Lycra Brillante Negra.



Para que no vuelva a salir una lata de su cocina… ¡Sin su calcetín! ¡Salud! pic.twitter.com/dhHGN01nHk — marthadebayle (@marthadebayle) January 23, 2023

Así, la también locutora de radio dejaba en claro que las críticas y burlas que recibe por compartir controversiales tips para recibir visitas en el hogar no le afectan en lo absoluto y que puede ganar dinero a través de ellas, lo cual fue aplaudido por varios cibernautas.

Logra sold out en minutos

Aunque el anuncio desató nuevamente la controversia entre los cibernautas, la esposa del empresario Juan Garibay dio a conocer por medio de sus redes sociales que las ‘Can Covers’ se agotaron en su totalidad tan solo 20 minutos después de haber sido puestas a la venta al público en su sitio web.

“Gracias a ustedes estamos sold out en el lanzamiento de nuestros can covers, así que si no alcanzaron a comprar su set, pueden registrarse en The Black List para saber cuándo tendremos nuestro segundo drop”, escribió Martha Debayle en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué edad tiene Martha Debayle?

Pese a las críticas y polémicas, la presentadora goza de gran popularidad en las redes sociales.

Martha Debayle nació el 27 de septiembre de 1967, por lo que ahora tiene 54 años de edad. Tal vez no sepas pero la presentadora y locutora originaria de Managua, Nicaragua inició su carrera artística en la década de los 90's y hoy en día es considerada una celebridad dentro de la farándula mexicana.

