Martha Debayle se pelea con Carlos Loret de Mola por el rating de radio

Martha Debayle es la locutora de radio más escuchada en todo México, sus hashtags se vuelven tendencia rápidamente, su podcast aparece en el top diez de los más escuchados del mundo, pues los invitados que tiene, sumado a su carisma, y su equipo de trabajo han logrado que sea la reina indiscutible de la radio en México.

En ese sentido, cuenta con uno de los niveles de audiencia más altos de la actualidad, radioescuchas que, por lo general se quedan sintonizando la estación, aunque acabe su programa.

En ese sentido, Martha Debayle se enojó durante el programa de este 27 de agosto, pues quien sigue al aire no se presentó a tiempo, y es que Carlos Loret de Mola es quien se encarga de “sacar” de cabina a Martha Debayle, pero, según lo relatado la locutora, nunca llega a tiempo para sacarlas de cabina.

“No voy a despedir el programa hasta que le vea la cara, me presionan, todavía podríamos cantar cosas ‘apúrense, entréguenos, nos urge empezar’ yo no veo a nadie aquí parado, yo no voy a entregar el programa hasta que yo le vea la cara al conductor”

Martha Debayle continuó su programa como por cinco minutos más, hasta que Carlos Loret de Mola se apareció en la cabina, entró al programa de Martha Debayle donde se justificó asegurando que lleva en él estudió desde hace rato, pero simplemente no había entrado a cabina.

“Te voy a decir una cosa, nosotros cobramos un sueldo por transmitir de 10:04 de la mañana a 12:53” le replicó Martha Debayle

“Yo aquí estoy, aunque no me vean, yo, aunque no me vean aquí estoy”, les dijo Carlos Loret.

“No se va a estar sosteniendo el rating si ustedes no llegan a tiempo”, concluyó Martha Debayle.

La realidad es que las acusaciones y los dimes y diretes parecían en tono de broma, y la verdad es que fueron muy divertidos, pero como dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma.Puedes escuchar la pelea entre Martha Debayle y Carlos Loret de Mola aquí a partir del minuto 39:00

