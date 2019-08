Martha Debayle pone en jaque a la Secretaria de Turismo de Yucatán

Martha Debayle es una de las locutoras y conductoras más brillantes que hay en todo México, la nicaragüense nacionalizada mexicana se ha convertido en el programa de radio más escuchado en todo el país, y su podcast en spotify ocupa los primeros lugares a nivel mundial.

Por ello, las entrevistas que realiza Martha Debayle siempre son con fin informativo. En ese sentido, la comunicadora invitó a Michelle Fridman, secretaria de turismo del estado de Yucatán, quien platicó sobre la cumbre mundial de los premios nobel de la paz, donde 27 laureados estarán pisando tierras yucatecas para tratar temas sobre la paz en el mundo.

En ese sentido, esta cumbre tendrá varios invitados a parte de los ganadores del premio nobel, sino que lo comentado por la secretaria, también se contará con la presencia de Miguel Bosé, Rafa Márquez, la propia Martha Debayle, y por supuesto, el esperado concierto de Ricky Martin.

En ese sentido, Martha Debayle cuestionó a la funcionaria estatal sobre la invitación de personajes como Ricky Martin o Miguel Bosé, que son figuras abiertamente homosexuales, a un estado que ha negado en dos ocasiones el matrimonio igualitario.

“Sabemos que votó en el congreso en contra del matrimonio homosexual en Yucatán, se siente que Yucatán no es necesariamente, a pesar que hay una comunidad gay impresionante en Yucatán, se siente que no es un estado o una ciudad que abraza a la comunidad, y me llama la atención que dentro de la participación de personalidades están un Miguel Bosé o un Ricky Martin” cuestionó Martha Debayle

Durante su respuesta la secretaria de turismo se sintió incómoda, sin embargo, resaltó que el objetivo de la cumbre, es construir un mundo de diferencias.

“A mí me parece que justo esta es la oportunidad de abrir el diálogo a muchísimos temas que tenemos pendientes, y uno de ellos es la diversidad que tenemos, de todo tipo”, concluyó Michelle Friedman.

Puedes escuchar el podcast aquí.

