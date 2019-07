Martha Debayle: Destrozan canción de Pepe Aguilar en su programa

El programa de Martha Debayle es uno de los más exitosos de la radio mexicana, y su podcast se puede escuchar en línea a través de la plataforma Spotify, de hecho, es considerado “El más popular” en dicha aplicación.

Día a día tratan diferentes temas, y el pasado 11 de julio trataron el tema llamado “Ni contigo, ni sin ti” el cual es el título de una canción del cantante Pepe Aguilar, y con la cual estuvieron haciendo referencias durante todo el programa.

Aunque la titular del programa Martha Debayle no estuvo presente, las conductoras Gaby Pérez Islas y Rebeca Mangas fueron quienes debatieron sobre el tema que aborda esa necesidad de estar con alguien, aunque ya no lo soportes, por diversas razones.

En ese sentido, se tomaron el atrevimiento de criticar una canción de Pepe Aguilar, que justo incita al estar con alguien, aunque la relación se torna tóxica en ocasiones.

“En esta canción de Pepe Aguilar, que justo da título al programa ‘ni contigo, ni sin ti’ nos damos cuenta que hay un círculo vicioso y que la relación es tóxica para mí, y que la quiero dejar, pero no la puedo dejar, entonces me recrimino y me genera ansiedad”, Dijo la conductora Gaby Perez Islas

Durante el programa pidieron opiniones del público, y, de hecho, dieron recomendaciones a los “cuentahabientes” que contaron sus experiencias para ayudarles a salir del hoyo de una relación problemática.

Antes de despedir el programa, y después de haber hecho fuertes críticas a la canción y su mensaje, se disculparon con Pepe Aguilar, pues, aunque la canción tiene una armonía muy bonita, la letra se prestó perfecto para ejemplificar el tema.

“Yo creo que nos contaminaron un poco con esas ideas de ‘tú eres mi media naranja’ y todas las canciones y toda la música, perdón Pepe Aguilar” dijo la conductora.

El podcast de Martha Debayle está disponible, y lo puedes escuchar aquí.