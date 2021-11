Martha Debayle ¿Cuáles son la prendas por las que la humilló una tiktoker?

Martha Debayle no hace mucho dio a conocer que lanzaría su colección de ropa Otoño/Invierno 2021 y ahora está causando mucha polémica en redes después de que fue expuesta y criticada por una famosa tiktoker.

Se trata de Ale Vintages, una tiktoker apasionada de la modo que compartió un video su disgusto ante diversas prendas que conforman la colección de la famosa presentadora, las cuales considera que están hechas con tela de pésima calidad y son demasiado costosas.

Colección de Martha Debayle

Resulta que al inicio de su clip, Vintages destaca que en la tienda que visitó, la sección de la colección Martha Debayle x Ivonne luce impresionante, al igual que las prendas a primera vista, la decepción llegó en cuanto se las probó y sintió las telas con las que están hechas.

La crítica de Ale Vintages a Martha Debayle

La famosa Ale Vintages ha explicado: “Esta es una de las piezas que más vi en Internet y me decepcionó totalmente. Se vende como un abrigo en línea y no tiene ni siquiera entretela ni forro, como ustedes ven se transparenta, es un poliéster de muy mala calidad”.

Colección de Martha Debayle

“Lo único que tiene padre es el print y pues no te va a cubrir de absolutamente nada. Pues luce muy chic, pero de cerca pierde el encanto”.

Prendas no valen su calidad

Por si fuera poco, Vintages también señala que uno de los trajes principales de la colección, con un costo total de siete mil pesos, no se entiende. El aspecto más negativo está en el pantalón, ya que es de un largo “irreal”, es decir, inadecuado para una mujer de estatura promedio.

“El forro por supuesto es de pésima calidad y daba mucho calor”.

Cabe destacar que en el mismo video la Tiktoker reveló que su crítica honesta y constructiva le valió que la famosa Martha Debayle la bloqueara de redes sociales: “Porque la verdad no peca, pero como incomoda”, indicó. Sin embargo, eso no la desmotivo para decirle a sus seguidores que no les recomienda la ropa.

