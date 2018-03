Martha Cristiana y Paulina Goto revelan abuso sexual

Las guapas actrices Martha Cristiana de 47 años de edad y Paulina Goto 26 años han revelado que sufrieron de igual manera abuso sexual en el ámbito profesional, denuncias que las celebridades están haciendo de forma más constante y saliendo a la luz pública.

Martha Cristiana confesó en entrevista para Ventaneando que también padeció este tipo de abuso durante su participación en la telenovela “Los Sánchez”.

“Me pasó aquí en la empresa (TV Azteca), en “Los Sánchez”, estuvo duro, y luego te ponen la etiqueta de ‘es que es difícil’ y no, lo que pasa es que le dijo que no, le cerró la puerta en las narices, y sabes qué pasa, me parece que es un tema que no se debe de banalizar, es un tema muy serio”, relató.

Posteriormente, Martha expuso un poco más afondo algunos problemas que han enfrentado las famosas al rechazar alguna insinuación de un productor.

“La gente cree que es solamente poner un límite, y no es eso, el problema viene después, estás 8 meses con un contrato firmado y toda vez que tu digas: ‘oigan me hace falta el apuntador o tal’, (ellos dicen) ‘¡ay, esta mujer!’, firmaste un contrato donde no vas a grabar los sábados y te ponen a grabar los sábados, firmas un contrato en donde tienes ciertos acuerdos y todos se violan, entonces cuando tu vas a hablar con la gente de arriba (entrecomillado), y le dices me esta pasando esto, le cerré la puerta en la nariz a este cuate, te dicen: ‘¡ni modo, mira no podemos hacer nada, tu cállate!’, y tú dices va me callo, pero no voy a hacer una segunda temporada”, explicó.

Martha Cristiana y Paulina Goto también fueron víctimas de abuso sexual

Sin profundizar en el tema, Goto contó: “no voy a dar detalles, lo que te voy a decir es que si fue un momento en el que yo me sentí acosada, que me sentí muy incómoda y que no sabía qué hacer, y gracias a Dios pude reaccionar, me fui y no pasó nada”.

L U C K Y Una publicación compartida de Paulina Goto (@paulinagoto) el Feb 25, 2018 at 12:14 PST

Al respecto de haber sufrido un posible acoso del productor Pedro Damián, con quien trabajó al inicio de su carrera, la actriz subrayó: “no, para nada, de plano digo que no, para nada. (…) Mi carrera me ha costado y me he ganado las cosas trabajando”.

Manifestaron su total apoyo a Karla Souza y a todas las famosas que han declarado haber sufrido algún tipo de acoso.