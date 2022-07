Marta Guzmán sufrió acoso sexual de importante productor, reveló su verdad

Exconductora de Televisa sufrió acoso sexual de importante productor

Marta Guzmán es una bella conductora mexicana que es recordada por sus participaciones en “Hoy”, “Primero noticias” y “Matutino express”, sin embargo, lo que pocos saben es que al igual que muchas mujeres del mundo del espectáculo, la también comunicóloga llegó a sufrir acoso sexual.

Recientemente entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Marta Guzmán cayó en cuenta de que, a pesar de que ella pensó por muchos años que no había sido acosada en la televisora que fue su casa en los inicios de su carrera, lo cierto es que lamentablemente sí había sido víctima de este tipo de violencia

Así comenzó el relato la guapa Marta Guzmán: "Hoy me doy cuenta que sí (fui acosada sexualmente) porque en el momento no te das cuenta, estaba normalizado y yo lo he contado que me pasó con una persona que me decía: es que tú tienes que dar noticias, cuando yo daba el clima".

¿Quién acosó a Marta Guzmán?

La famosa Marta Guzmán no quiso dar detalles sobre la identidad del productor que le hizo dicha insinuación, durante la emisión de esta noche de “El minuto que cambió mi destino”, Marta Guzmán contó como en una ocasión dicha persona la citó en su oficina y le hizo un comentario fuera de lugar entorno a su vestimenta.

"Llegué un poquito tarde, pasadita de la hora, me siento y me dice 'me encanta que seas una mujer que no le importa que se le marquen los pezones' (...) No se me subió lo Guzmán, tristemente verdad, y agarré y me puse mi suéter. Y hoy digo ¡eso era acoso!", expuso molesta Marta Guzmán.

No es para menos que la incómoda vivencia no concluyó con esto, ya que el productor en cuestión llegó incluso a citar a la conductora en el bar de un hotel, encuentro al que Marta Guzmán prefirió nunca llegar.

¿Qué pasó con esta conductora tras no asistir a una cita?

Pero al ver que ella no se aparecía en el lugar pactado, el personaje la llamó molesto y le dijo que "era una tonta", aunque ni eso la hizo cambiar de opinión.

Cabe destacar que esta persona fue removida de su cargo posteriormente, ya que dos modelos argentinas denunciaron a esta persona, acusándola de acoso, lo cual de manera indirecta benefició a Marta Guzmán, quien temía ser despedida por haberse negado a ir a un hotel en compañía del productor del que reveló no daría su nombre por respeto a su familia.

