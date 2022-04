Marta Guzmán pierde el cabello en su lucha contra el cáncer

La conductora compartió su pérdida de cabello en su lucha contra el cáncer de mamá.

En febrero pasado, Marta Guzmán reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama y en esta ocasión, la conductora compartió con sus seguidores de Instagram como ha sido el proceso en su lucha contra esta enfermedad.

La presentadora conocida por su sección ‘La pasadita’ en la extinta emisión Primero Noticias de Televisa compartió recientemente una fotografía en la que se dejó ver al natural y habló de las reacciones que ha presentado por su cuerpo tras someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, meses pasados, la conductora se sinceró y reveló que fue diagnosticada cáncer de mama en noviembre de 2021, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía el pasado 13 de diciembre para la extracción de un tumor en el seno derecho.

Marta Guzmán y su lucha contra el cáncer

Publicación de la conductora.

La nacida en la Ciudad de México compartió recientemente una fotografía en la que aparece sin cabello y compartió a sus miles de seguidores parte del proceso que está viviendo en su lucha contra esta enfermedad.

“No les había compartido ninguna foto así, no por pena sino porque todo es un proceso que hay que ir asimilando. Se que sólo es pelo y aunque no es lo más importante, es importante. Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo”, escribió Marta.

La presentadora de trabajó junto a Carlos Loret de Mola confesó que con el paso de los meses fue aceptando su situación, sin embargo, dijo que aún se encuentra en el proceso de sanación con el apoyo de sus hijos y su familia.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”, expresó.

¿Cuántos años tiene Martha Guzmán?

En 2021 inició su carrera política en el Partido Verde Ecologista.

La conductora Martha Guzmán nació el 22 de junio de 1973 por lo que actualmente tiene 48 años de edad. Además de su larga trayectoria como conductora de televisión, en 2021 inició su carrera política en el Partido Verde Ecologista.

