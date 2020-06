Marta Guzmán asegura que Carlos Loret de Mola es una persona agresiva

¡Escándalo! Las últimas declaraciones de Marta Guzmán, reconocida conductora de la televisión mexicana, han causado polémica en las redes sociales porque aseguran que el periodista Carlos Loret de Mola, con quien trabajó dentro de la empresa Televisa, es una persona sumamente agresiva.

Todo esto ocurrió durante una exclusiva entrevista que Marta Guzmán le otorgó al programa El Mich TV que Michelle Rubalcava conduce en Youtube, ahí mencionó que se sentía muy emocionada porque Carlos Loret de Mola la había invitado a formar parte de Primero Noticias.

La conductora señaló que al principio le parecía increíble trabajar con él pero que conforme fue pasando el tiempo sucedieron algunas situaciones que hacían cada vez menos gratas el estar compartiendo créditos en el noticiero e incluso llegó a sentir temor por los malos tratos que recibió por parte del periodista.

Marta Guzmán hace tremendas revelaciones en su contra

De igual manera recordó que en una ocasión Carlos Loret de Mola le levantó la voz vía celular pero ella no se dejó y le pidió que no le hable de esa manera porque no era de su agrado. También señaló que el periodista jamás se disculpó y siguió tratándola de esa manera.

Marta Guzmán asegura que Carlos Loret de Mola es una persona agresiva.

“Un día me acuerdo que yo nada más agarré el celular y me empezó a pegar de gritos, yo venía manejando, empezó a regañarme, ni siquiera te sé decir por qué, eran unos gritos y unas groserías… Llegué y le dije: ‘Te voy a pedir un favor, a mí no me hables así. No me gusta que me hablen así’. Nunca se disculpó y siguió hablando de una manera terrible”, declaró.

Te puede interesar: Marta Guzmán le dice "Vendido y arrastrado" a Carlos Loret de Mola

Marta Guzmán asegura que Carlos Loret de Mola es una persona agresiva.

Marta Guzmán finalizó la entrevista diciendo que en su momento si sintió miedo de trabajar con Carlos Loret de Mola porque sabía que tenía un gran poder dentro del medio que le permitía acabar con la carrera de cualquiera, también consideró que el hecho de que Televisa lo haya echado si le debió doler en su orgullo porque sabía que él era una persona muy soberbia.

Fotografías: Instagram y Twitter