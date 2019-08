Marta Guzmán: "Vendido y arrastrado" dice a Loret de Mola

El contundente mensaje que hizo público Marta Guzmán posiblemente tenga destinatario; pues es muy posible que sea para Loret de Mola, incluso los internautas lo interpretaron tal cual, cuando ella escribió en el mensaje que era un 'arrastrado y vendido'.

"Trataré de no sonar agresiva. Pero quiero ser lo más honesta posible. No es ningún mártir ni le están coartando su libertad de expresión. Obtiene lo que se ha ganado por incongruente, vendido, arrastrado y no menos misógino".

Marta Guzmán: "Vendido y arrastrado" dice a Loret de Mola

Solo para recordar; el pleito entre ellos se efectuó hace poco más de 8 años, cuando Marta Guzmán desempeñaba en el programa matutino como la presentadora del clima; pues en un roce con Laura G, Loret de Mola prefirió darle la razón a ésta, despidiendo de manera injustificada a Marta.

Aquí en contundente mensaje:

Marta Guzmán: "Vendido y arrastrado" dice a Loret de Mola

Al respecto decidió romper el silencio para comentar lo que había sucedido y expresar su sentir ante la partida de su ex jefe, pues ella afirma que es un karma totalmente merecido y que lo que menciona es falso e hipócrita; ya que debía pasar por ello por todas las malas acciones que hizo en el pasado.

Internautas de inmediato reaccionaron y vincularon el mensaje con la despedida que Carlos Loret de Mola emitió apenas ayer a través de su programa matutino, mismo que había estado al aire durante bastantes años; pues el conductor llevaba más de 15 años en Televisa.

Marta Guzmán: "Vendido y arrastrado" dice a Loret de Mola

Marta Guzmán: "Vendido y arrastrado" dice a Loret de Mola

Marta Guzmán: "Vendido y arrastrado" dice a Loret de Mola

"8 años después del 'incidente'. Estás en todo tu derecho, es lo mínimo y más decente que puedes decir de él"; "Si tú lo dices, así es! Pues estuviste varios años ahí!!!!"; "Pasadita de... Lanza con el exjefe. Jajajaja"

Sigue leyendo: Carlos Loret de Mola: Romances y escándalos durante su programa en Televisa

Ninguno de los dos ha mencionado nada al respecto y aparentemente, se filtró que la situación no ha mejorado en ninguno de los aspectos, ella sigue manteniendo el respectivo coraje que aún le tiene a su ex jefe.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos