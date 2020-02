Maroon 5 tendrá 3 FECHAS en México en su próxima gira Latinoamericana

La banda estadounidense Maroon 5 ha causado furor entre sus fans, luego de que se diera a conocer las nuevas fechas de su gira de conciertos por toda Latinoamérica, en donde incluye tres fechas para México.

Fue a través de sus redes sociales que la banda anunció: "Vamos en camino, nos vemos pronto", pues hay que recordar que se presenta hoy 23 y mañana 24 de febrero en el Foro Sol de la Ciudad de México como parte del inicio de su gira latinoamericana.

Hay que recordar que esta banda liderada por el vocalista Adam Levine, no regresaba a México desde 2018 y lo hacen en el marco de su séptima gira promocionando el sencillo "Memories", que está dedicado a su ex manager, Jordan Feldstein, quien falleció en diciembre de 2017.

Maroon 5, mismos que interpretan canciones como "Sugar", "She will be loved", "This love", "Sunday morning" o "Animals" han sido tres veces ganadores del premio Grammy y es considerada una de las grandes bandas del momento.

La reacción de una fanática

Recientemente Karla Muñoz, una fan mexicana, agradeció a la agrupación que hayan abierto una segunda fecha, pues no alcanzó boletos para la primera: "Lo que más me gusta es su energía en escena, Adam Levine tiene todo lo necesario para hacer de cualquier concierto algo inolvidable. Es la tercera vez que los voy a ver y no me lo perdería por nada", escribió en sus redes sociales.

Maroon 5 despues de dar estos tres conciertos en México, irá a Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia, para luego iniciar la segunda parte de la gira en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Cabe mencionar que recientemente Maroon 5 lideró por última vez Pop Songs con "Girls Like You" (con Cardi B ), durante cinco semanas a partir de agosto de 2018, ya que el grupo primero gobernó con "This Love" en 2004.

