Maroon 5 dio a conocer en las redes sociales que este próximo 11 de junio lanzará un séptimo álbum de estudio titulado ‘Jordi’ en todas las plataformas digitales. La noticia llegó acompañada de la revelación del tracklist, en el cual se confirmaba una colaboración musical al lado del reggaetonero puertorriqueño Anuel AA.

La canción llevará por nombre ‘button’ y también contará con la participación del productor musical Tainy, quien es conocido por haber trabajado al lado de grandes artistas del género urbano como Bad Bunny, Jhay Cortez, J Balvin y Rauw Alejandro, entre otros.

'Jordi' estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo 11 de junio.

Además de Anuel AA, quien hace poco hizo oficial su separación de la también cantante Karol G, el álbum ‘Jordi’ contará con las colaboraciones musicales de Megan Thee Stallion, Blackbear, Stevie Nicks, Bantu, H.E.R, Juice WRLD, Jason Derulo, Nipsey Hussle y YG.

Memes se burlan de Anuel AA

Tras el anuncio de su colaboración, los cibernautas se burlaron del reggaetonero a través de divertidos memes.

Tras darse a conocer la noticia de su colaboración, los fanáticos del grupo liderado por el cantante Adam Levine no pudieron contener su emoción al saber que nueva música llegará pronto. Sin embargo, el hecho de que Emmanuel Gazmey Santiago, nombre real del reggaetonero, forme parte del tracklist no ha sido del agrado de muchos cibernautas.

A través de las redes sociales, principalmente en Twitter, han comenzado a circular varios memes que se burlan del reggaetonero, mientras que otros aseguran que su participación arruinará el nuevo disco del grupo, quien se ha mantenido vigente en el gusto del público desde el 2002.

¿Cuál es la canción más exitosa de Maroon 5?

‘This Is Love’ es la canción más escuchada de Maroon 5. Este tema forma parte de su álbum debut titulado ‘Songs About Jane’. De acuerdo a declaraciones de Adam Levine, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, la letra está inspirada en la ruptura de su relación con su novia y la emoción que le causaba el debutar sobre el escenario.

Actualmente, ‘This Is Love’ ya supera los 527 millones de streams en Spotify, mientras que el video musical publicado en su canal de YouTube ya cuenta con más de 226 millones de reproducciones. La canción también ganó el Premio Grammy en la categoría a Best Pop Performance By A Duo Or Group With Vocal en el 2006.

Fotografías: Redes Sociales