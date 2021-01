¿Marlene Favela ya olvidó a su ex? La famosa se muestra muy feliz

Marlene Favela presume su felicidad tras separación

En La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles sobre la separación de la actriz mexicana Marlene Favela y George Seely, luego de varias especulaciones, la famosa decidió romper el silencio y a través de un video en Facebook reveló el final de su matrimonio.

A pesar de aquellos meses de tristeza que le ocasionaron la ruptura con el empresario, la famosa se ha mostrado más activa en las redes sociales dejando en claro que ahora luce más feliz que nunca, pero ¿Cuál es el motivo de la felicidad de la actriz de telenovelas?

Marlene Favela ha asegurado que por el momento está dedicada en cuidar a su pequeña niña Bella Seely tras su separación, y es así que la famosa no pierde ningún momento para compartir con sus millones de seguidores lo que hace para consentir a su preciosa hija.

Marlene Favela presume encantadoras fotos en Instagram

Marlene Favela olvida a su ex y presume quien la hace feliz

Durante el fin de semana, la famosa presumió a sus seguidores de Instagram quién es su mayor felicidad y lo hizo con dos adorables y encantadoras fotografías, donde estaba acompañada de su hermosa hija Bella, mientras disfrutaban de una tarde en el parque.

"Tú mi felicidad @bellaseely_". Comentó la actriz.

En aquellas adorables instantáneas, algunos usuarios criticaron a la famosa, ya que la pequeña no usó cubrebocas, pero sus fieles admiradores la defendieron y aseguraron que su hija no lo necesita, porque la OMS no recomienda el uso de cubrebocas a menores de 2 años.

Marlene Favela ha revelado en varias ocasiones que su hija es lo más importante en su vida, y últimamente se ha vuelto muy activa en las redes sociales compartiendo a sus fans los momentos inolvidables que comparte con su pequeña Bella Seely.

