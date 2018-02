Marlene Favela y su emotivo mensaje de San Valentin para su esposo

A unos dos meses de su boda, Marlene Favela de 40 años le dedico un emotivo mensaje a su esposo, el empresario australiano George Seely, con quien tuvo la boda del año, ya que impresionaron a todos con una increíble y extravagante boda en Queretaro.

"Si tuviera que volver a comenzar mi vida, intentaría encontrarte mucho antes... @george.seely happy valentine’s day !!!!! ❤️ If I had to start my life again, I would try to find you much sooner ... @george.seely happy Valentine’s Day"

Una publicación compartida por Marlene Favela (@marlenefavela) el Feb 14, 2018 at 4:35 PST

Lo más romántico fue que su esposo le respondió con otra fotografía y un mensaje muy amoroso, digno del 14 de febrero.

"❤️❤️❤️❤️my beautiful wife ❤️❤️❤️❤️my beautiful valentine ❤️ I’m so happy and proud to have you by my side. Always my support ❤️ the love of my life ❤️❤️❤️❤️❤️

Always together ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ HAPPY VALENTINES DAY ", escribió George

Marlene suele compartir fotos con su esposo y recuerdos de la increíble boda. En redes sociales se puede ver la extraordinaria fiesta la cual contó con enormes arreglos de flores y candelabros muy al estilo colonial, la familia del novio no paraba de bailar en la pista de baile, además de tener damas de honor de lujo, como Nora Salinas, Altair Jarabo y Fabiola Guajardo.