Marlene Favela rompe el silencio sobre como fue sobrevivir un derrame cerebral

Hace casi 8 años, la actriz Marlene Favela, quien es conocida principalmente por su trabajo actoral en Televisa, sufrió un terrible derrame cerebral por el que tuvo que ser atendida de emergencia en lo que fue un exitoso esfuerzo por salvarle la vida.

En entrevista con “De primera mano”, Marlene Favela reveló cómo fue el proceso para recuperarse de los efectos del derrame cerebral y el tratamiento médico que recibió tras el ataque.

“Tuve un derrame cerebral hace 7 años y soy muy bendecida de verdad porque afortunadamente no lastimó nada, no tuve que tomar una rehabilitación o medicamento después. Más tarde se corrigió porque tenía una malformación congénita, que estaba haciendo presión con una vena. Llegué en el momento justo al hospital, porque me bajé de un avión y me empecé a sentir mal”, explicó Marlene Favela.

Marlene Favela de 42 años de edad, aseguró que en el momento en que comenzó el malestar decidió acudir inmediatamente al hospital en lugar de automedicarse, lo que probablemente salvó su vida.

¿Qué le enseñó ese episodio?

Marlene Favela aprendió en primer lugar que el automedicarse puede llegar a ser contraproducente y lo mejor es siempre acudir a un médico si uno siente malestar.

“Me dolía mucho la cabeza y no me tomé una pastilla, no tomé nada, nos fuimos directo al hospital y fue muy chistoso porque yo siempre me imaginé un derrame cerebral que pierdes la conciencia y yo llegué caminando con mi bolsita y me dijeron ‘tienes un derrame cerebral’ y yo dije ‘esto es una broma porque me siento mal pero no es tan grave’”, reveló.

Tras estar 3 semanas en terapia intensiva, Marlene Favela reflexionó sobre qué es importante en su vida y las razones que tiene para seguir viviendo, como su familia.

