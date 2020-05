Marlene Favela presume unas PIERNOTAS en Instagram a pocos meses de ser mamá

Marlene Favela tiene meses de haberse convertido en mamá por primera vez en su vida, pero la bella actriz todavía puede presumir una figura de envidia, con todo y kilométricas piernas, que no se ha visto afectada en lo más mínimo por la maternidad.

Del Instagram de Marlene Favela

Con sus más recientes fotografías en su cuenta oficial de Instagram, Marlene Favela presumió a sus 3.9 millones de seguidores sus piernas de encanto y excelente gusto para la moda, que dejó boquiabiertos a todos sus fans en la red social.

“Cuando cosas bonitas te sucedan no las cuentes, porque en tiempos de envidia! el ciego comienza a ver, el sordo a oír y el mudo a hablar!”, escribió Marlene Favela en Instagram, muy al estilo de Ninel Conde, quien acompaña sus sexy fotografías con mensajes similares.

Las publicaciones en Instagram de Marlene Favela fascinaron a sus millones de seguidores, quienes no tardaron en mandar los más increíbles cumplidos a la actriz así como sus felicitaciones por cumplir 7 meses de haber descubierto la maternidad.

Marlene Favela celebra los 7 meses de Bella

El pasado 12 de mayo, Marlene Favela celebró los siete meses del nacimiento de su hermosa bebé, Bella, y la emoción que sintió al convertirse en mamá por primera vez en su vida, lo cual compartió con sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

“La primera vez que te vi pensé que ya no se podía amar más, pero cada día que pasa, cada vez que despierto y veo tu carita, cada vez que sonríes, me doy cuenta que mi amor por tí no tiene fin! Felicidades mi hermosa princesa”, escribió Marlene Favela para su hija Bella.

La fotografía encantó a sus seguidores ya que la pequeña Bella es una de las bebés más hermosas en el medio del espectáculo, además Marlene Favela presumió su belleza con un atuendo en tonos nude y gran escote.