Marlene Favela dice estar “abierta al amor” tras separarse del padre de su hija

Marlene Favela está disfrutando de la maternidad y su regreso a la televisión después de su ruptura con George Seely, pero eso no significa que haya renunciado al romance, según reveló en una nueva entrevista sobre su vida amorosa.

Favela dijo que está abierta a la posibilidad de encontrar el amor nuevamente, e incluso, darle un hermanito o hermanita a su pequeña hija Bella de casi dos años de edad, cuyo cumpleaños pasado te compartimos en La Verdad Noticias.

Después de que Marlene Favela terminó su matrimonio para volver a ser actriz, también reveló en su entrevista que nunca aceptaría mantenerse en una relación abusiva ya sea emocional o físico.

¿Marlene Favela quiere encontrar nuevamente el amor?

La prioridad de Favela es su hija, Bella Seely

Aunque Marlene Favela ya olvidó a su ex, la actriz de Televisa asegura que no descarta buscar el amor nuevamente, pero comenzar otra relación amorosa no está entre sus prioridades inmediatas, por el momento.

“Yo creo que sí, pero no ahorita, en este momento, cuando llegue, no soy una persona que dice ‘¡ay no!, estoy cerrada al amor’, ahora lo principal y lo primordial en mi vida es mi hija por encima de todo, incluso de mi”.

“Si algún día Bella me dice ‘mami, me gustaría tener un hermanito ¿quisieras adoptar?’, y si estuviera como muy clara y muy segura y ya lo pensara bien, podría existir esa posibilidad, pero creo que faltarían muchos años”, dijo sobre volver a ser madre aún sin pareja.

¿Qué pasó con esposo de Marlene Favela?

George Seely y Favela se separan en 2020

Después de que Marlene Favela contó todo lo que pasó con George Seely, la pareja se separó después de un breve matrimonio, y de decidir que sería la actriz quien se hiciera cargo de su pequeña hija, Bella Seely Favela.

Después de su separación de Marlene Favela, se sabe poco sobre la vida personal de George Seely, empresario libanés que actualmente radica en Australia, según reportan medios del país.

