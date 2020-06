Marlene Favela: REAPARECE su esposo tras abandonarla ¿Qué fue lo que pasó?

El esposo de la famosa actriz Marlene Favela, llamado George Seely, reapareció en redes alejado de su esposa e hija en medio de fuertes rumores de que él la abandonó junto a su pequeña hija.

Hay que recordar que la actriz de Televisa Marlene Favela no ha declarado nada sobre su vida personal y su supuesta separación, el padre de su hija Bella, George Seely, reapareció en redes y ha causado furor entre los internutas.

Tal parece que luego de que se especulara que el empresario australiano abandonó a la actriz y a su pequeña de unos meses de nacida, ahora reapareció en Instagram para presumir su vida alejado de su familia.

La publicación del esposo de Marlene Favela

Seely no la estaría pasando nada mal sin ella, pues en diversas instantáneas se le puede ver pescando, en un atardecer y muy tranquilo. Esto mientras Marlene de Televisa, solo ha compartido detalles de su vida, mostrando un poco de sus logros laborales y de su faceta como madre.

Fue a apenas este fin de semana, que la actriz compartió una fotografía en Instagram en su casa en la que escribió: Amo mi vida! #bendecida.

Por lo que ahora se comenta que el empresario de origen árabe habría respondido a esta declaración de Marlene con una serie de fotos luego de estar ausente de redes y haber borrado todas sus publicaciones, incluyendo las que posaba con la actriz y su hija.

Hay que destacar que se desconoce el lugar donde se encuentra el australiano, aunque en una de las imágenes se ve un precioso atardecer nevado y los usuarios, por su parte, aunque algunos defendieron la privacidad de la pareja, otros destrozaron al australiano, reclamándole su supuesto abandono y exigiéndole que se reconciliara con Marlene Favela:

TE PUEDE INTERESAR: Marlene Favela y su bebé conmueven con las fotos de su primer Día de la Madre

Ve con tu esposa e hija... mañana te arrepentirás; Ese no era amor, Marlene se equivocó, se deslumbró con un hombre guapo y con dinero; aún puedes reconquistar a tu esposa, búscala,Acuérdese que tiene una esposa y una hija, no sea egoísta y no piense solo en lo que usted quiere, entre muchos otros.