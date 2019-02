Markin López "El Zombi", aún no ha visto Club de Cuervos

Markin López quien interpreta al famoso Benito el Zombie en ‘Club de Cuervos’, platicó en exclusiva para La Verdad y nos reveló detalles de su paso por esta excelente producción y nos dio espacio en su apretada agenda, pues ahora trabaja en la nueva temporada de vecinos.

“La gente lo ha recibido muy padre, me emociona que los fans consideren la cuarta temporada como la mejor de todas, fue un trabajo y un objetivo de la producción desde el inicio”, comentó el “Zombie” respecto las buenas críticas de ese personaje y de la historia en general.

Hablamos de sus éxitos logrados con esta producción y que han hecho un antes y después en la televisión mexicana; “De hecho si, a nivel mundial es la primera serie que tiene dos spin offs”, mencionó al respecto.

“Te voy a hacer muy honesto, soy muy complicado al verme en pantalla, soy muy crítico con mi trabajo, pero tengo muy clara la escena de la muerte del Zombie, tengo una formación teatral y esto hace que prácticamente nunca vea las funciones que son únicas”, nos confesó en exclusiva Markin López y nos reveló que hasta el momento no ha visto la última temporada de la serie.

Al cuestionar que es lo que le gustaría hacer ahora que está brillando en la televisión pero que viene de una basta trayectoria en teatro respondió que pretende hacer todo: “mi deseo es compaginar todo (Cine, teatro y televisión), inicié en teatro y de ahí vino ‘Club de Cuervos’, cine y ahora grabo la sexta temporada de ‘Vecinos’, dijo.

El actor ha impactado por su facilidad de crear personajes graciosos, siendo el "Zombie" uno de los más reconocidos actualmente y también como Rocko en Vecinos, por eso lo cuestionamos respecto a su facilidad de hacer este género; “No sé, se que la disfruto mucho (Hacer comedia), nunca me lo pregunto, es un poco de libertad y tal vez por el hecho de lo que te permite hacer la comedia es improvisar un poco”.

Markin López ha dejado una gran huella en la televisión mexicana con la muerte de su personaje, pero sin duda se llevará algo de él

“Creo que no tenía nada, pero me quedó algo del Zombie, y Justo lo discutía con mis compañeros, me parece que a todos nos quedó un poco de todos los personajes, el ser reflexivo y un poco de la garra que él tenía, por ejemplo”, comentó el actor acompañado de una risa.