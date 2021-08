Markie Post de 'Loco por Mary', muere a sus 70 años de edad

Ellen Lubin Sanistsky, de la firma Wright Entertainment, confirmó que este sábado 7 de agosto, la actriz Markie Post, murió a los 70 años de edad tras una difícil batalla de casi cuatro años contra el cáncer.

De acuerdo al comunicado de CNN, la actriz fue diagnosticada con cáncer hace tres años y diez meses, tras lo cual decidió seguir con su carrera actoral al mismo tiempo que tenía sus tratamientos de quimioterapia, como “trabajo secundario”.

Post es una de las muchas actrices de Hollywood que ha tenido que combatir el cáncer; a principios de este año, Cobie Smulders de How I Met Your Mother compartió su experiencia con cáncer de ovario.

¿Quién es Markie Post?

Markie en "Loco por Mary"

Markie fue una actriz originaria de Palo Alto, California. Su primer papel televisivo fue Christine Sullivan en la serie, Night Court en 1985, posteriormente interpretó The Fall Guy en mientras que uno de sus trabajos recientes fue la serie The Kids Are Alright.

Uno de sus papeles más famosos fue en “Loco por Mary” de 1998, donde dio vida a la mamá del personaje de Cameron Díaz, quien en 2020 dijo que la maternidad es una de las mejores fases de su vida.

Post es hija de Richard F. Post, famoso por sus patentes en campos de la ciencia como fusión nuclear, aceleradores de partículas, electrónica y energía mecánica. Estaba casada con el productor Michael Ross con quien comparte dos hijas.

Markie Post Net Worth

La fortuna de Post era de 12 millones de dólares

Aunque no era de las actrices más ricas de Hollywood, ni estaba incluida en la lista de las 10 actrices mejor pagadas del 2020 que te compartimos en La Verdad Noticias, Post tenía una fortuna considerable.

Markie Post tenía un patrimonio neto de $ 12 millones de dólares al momento de su muerte, según revela el sitio en línea, Celebrity Net Worth gracias a series exitosas como “Scrubs” y una carrera que comenzó en la década de los 80´s.

