Mark York, actor de The Office, muere a los 55 años

La estrella de The Office, Mark York, ha muerto. TMZ informa que el actor murió la semana pasada luego de una breve y repentina enfermedad. En ese momento, estaba siendo tratado en el Miami Valley Hospital en Ohio a los 55 años.

York es más conocido por su trabajo en la comedia de situación de NBC donde interpretó a Billy Merchant, el gerente del edificio de oficinas en el que se encuentran los oficiales de Dunder-Mifflin. En total, apareció en cuatro episodios de The Office, incluidos "The Injury" , "Casino Night", "Fun Run" y "Dream Team".

En "The Injury", Michael Scott (Steve Carell) llama al personaje de York para comparar las lesiones después de quemarse el pie en una parrilla George Foreman. Luego, el actor aparece en "Casino Night", como uno de los numerosos invitados de Dunder-Mifflin en la fiesta temática del almacén.

Sus papeles en los otros dos episodios de The Office son más limitados: en "Fun Run", participa en la carrera de 5 kilómetros en apoyo de la recién descubierta organización benéfica contra la rabia de Scott, y en "Dream Team", Merchant alquila otra oficina a Michael, Scott Paper Company.

La enfermedad de Mark York

York en The Office

"A pesar de que ha estado parapléjico desde 1988, tenía una actitud y una personalidad tan extrovertida, edificante y positiva", se lee en un obituario del actor publicado por medios de Estados Unidos.

"Siempre trató de ver lo que podía lograr y hacer, no lo que no podía hacer. Había experimentado muchas oportunidades de viaje y muchos sueños para el futuro. En los últimos años, había estado trabajando como inventor y había obtenido dos patentes por sus invenciones".

De acuerdo a los datos consultados por La Verdad Noticias, otros créditos de actuación incluyen CSI: Nueva York y A.I. Artificial Intelligence. Su primer crédito profesional lo obtuvo con Going All the Way (1997) de Mark Pellington.

"Mark podía citar tantas líneas de películas y decirte quiénes eran actores en particular en la mayoría de las películas. Pasó muchos años viviendo en California, donde tuvo muchos momentos emocionantes en busca de oportunidades como actor", agrega su obituario.

"Ha aparecido en programas como The Office (como Billy Merchant) y CSI New York, entre muchos otros programas que se pueden ver en su sitio web, marcusayork.com. Era un ávido fanático de los deportes, TODOS los deportes, y le gustaba especialmente los Rojos de Cincinnati, el fútbol de Ohio State y el baloncesto de los Kentucky Wildcats".

"A Mark también le encantaba volver a la casa de su madre y jugar numerosos juegos de mesa con ella y su hermano Brian durante horas y horas. Tenía un espíritu competitivo que los mantuvo riendo durante juntos. Será profundamente extrañado por todas las vidas que ha tocado".

A Mark York, miembro del elenco original de The Office, le sobreviven sus padres y hermanos.

