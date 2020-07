Mark Wahlberg asegura que gracias a su hija es más respetuoso con las mujeres/Foto: E! Online

El actor Mark Wahlberg ha acreditado a su hija por cambiarlo y el actor dice que ahora es más "respetuoso" hacia las mujeres.

Conocido por películas como "The Fighter", "The Departed" y "Patriots Day", Wahlberg tiene 4 hijos: Ella, 16, Michael, 14, Brendan, 11, y Grace, 10, con su esposa Rhea Durham.

"Mi primogénita siendo una niña me cambió por completo. Tengo amigos con solo niños y me dicen, 'Mira eso' o 'Mírala' y diré: 'Amigo, ten un poco de respeto, esa es la hija de alguien", dijo Wahlberg a la revista Men's Health.

Mark Wahlberg quiere ser un ejemplo para sus hijos

El actor dijo que quiere que sus hijos sigan sus pasiones. "Me senté frente a mi hijo ayer y dije: 'Amigo, si no trabajas duro en la escuela ahora, te arrepentirás más tarde. Siempre le das el 110 por ciento y nunca tendrás que hacerlo, vivir con pesar. Estoy hablando por experiencia.”

El actor de películas como "Ted" y "Transformers" y la modelo Rhea Durham han estado casados más de una década, y son considerados uno de los matrimonios más estables de Hollywood/foto: Ladyfirst

"Hay que inculcar esa ética, si quieres hacer que algo suceda, la única forma de hacerlo es arremangarse y hacer el trabajo. Lo que quiero darles es el impulso y el deseo de descubrir qué les apasiona y van y son la mejor versión de sí mismos", dijo.

Mark agregó: "Tal vez uno quiera entrar en la actuación, otros quieran hacerse cargo de una de estas compañías que estamos construyendo. Y uno puede decir: 'Quiero ser un skater profesional'".

El actor dijo que no quería obligar a sus hijos a ir a la iglesia todos los domingos con él, pero espera que su fe los inspire.

"Mi fe y todas esas formas también me pesan, en el buen sentido, para inspirarlos. No los obligo a ir a la iglesia conmigo todos los domingos. Y esta es la primera vez que no voy desde mi esposa me ha conocido en 19 años”, reveló Wahlberg.

El actor añadió: "Saben que eso es lo más importante para papá, así es como comienza su día, todos los días. Así que espero que esas cosas las aprendan".