Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Mark Tacher se mordió la lengua, ahora trabaja con Sebastián Rulli. En esta vida todo puede pasar, por eso es mejor no decir nada de lo que podamos arrepentirnos. Esto es lo que debió haber hecho el actor Mark Tacher, cuando hizo declaraciones respecto a Sebastián Rulli.

"Nunca digas nunca", la frase hecha preferida por muchos y que hoy aplica aEl actor alguna vez dijo que no trabajaría con el ex de su ahora ex. Y en esta ocasión Mark Tacher se mordió la lengua, ahora trabaja con Sebastián Rulli

Pues Televisa finalmente estrenó 'Papá a toda madre', el melodrama donde Rulli y Tacher comparten créditos.

Cabe recordar que las palabras de Mark surgieron en el 2014, cuando él era novio de Galliano, quien en ese momento peleaba con Rulli por una camioneta. Pero eso no es todo pues para evitar seguir con los problemas, Mak Tacher tuvo que disculparse y hasta lo llenó de halagos.

“Al fin y al cabo él y yo no tuvimos un problema, cualquier comentario fuera de lugar yo pido una disculpa. Nunca traté de ofender. Trabajar al lado de Sebastián es una persona exitosa, creativa, es una persona disciplinada, que ha tenido mucho éxito, para mí es un placer”, dijo al programa Cuéntamelo Ya!