Mark Tacher se DIVORCIARA de Cynthia Alesco ¡Le fue infiel con su amiga!

La historia de amor entre Mark Tacher y Cynthia Alesco, tal parece que llegó a su final, luego de que se diera a conocer que el famoso actor le fue infiel a su esposa y lo peor que fue con una de las amigas de ella.

Según una fuente cercana a la pareja salió a la luz que entre Mark y Cynthia las cosas ya no están bien: “No es que las cosas no estén bien entre ellos, de plano su matrimonio ya llegó a su fin. Cynthia ya no pudo más y hace unas semanas ella se salió de la casa en la que vivían en Colombia y vino para México”.

Según esta fuente, Cynthia estaba muy enamorada de Mark, tanto, que le dejaba pasar muchas cosas, pues él es muy ojo alegre, pero como ustedes lo publicaron hace poco, después de casarse por lo civil en marzo de 2019, él cambió bastante, se volvió agresivo con Cynthia, lo cual por supuesto ella no podía tolerar.

Hay que destacar que en octubre pasado resaltó que a Mark Tacher le había encontrado mensajes con la actriz Paola Paulín, sobre esto la fuente dijo: “Su relación acabó por el mal carácter de él y por sus infidelidades. Lo que publicaron es cierto. Mientras estuvieron viviendo en Colombia para hacer una serie, él le fue infiel a Cynthia varias veces. Mark tuvo sus amoríos con Paola Paulín, pero no sólo le puso el cuerno con ella, sino con muchas más”.

Pero eso no ha sido todo, pues también se dijo que Cynthia ni se imagina que Mark le puso el cuerno con Majida Issa, que es la protagonista de la serie en la que participaron los tres, pues lo peor es que esta actriz era la confidente de Cynthia.

Mark Tacher se DIVORCIARA de Cynthia Alesco ¡Le fue infiel con su amiga!

¿Quién es Majida Issa?

Majida Issa es una actriz colombiana que el año pasado vino a México a protagonizar la serie de Alejandra Guzmán (La Guzmán, por lo que las dos formaban parte del elenco de la serie Operación Pacífico, y aunque Cynthia tenía un papel pequeño en ésta, en las pocas semanas que estuvo grabando se hizo amiga de Majida.

TE PUEDE INTERESAR: Mark Tacher: Filtran escenas GAY del actor con Emmanuel Orenday (VIDEO)

Sobre si la nueva relación de Mark y Majida llegará a más, esta fuente ha dicho que hay mucha química entre ellos, pero hay otro inconveniente, ella no está soltera, desde hace casi dos años anda con el director de televisión y cine Juan Carlos Mazo, quien también piensa que entre ella y Mark sólo hay amistad.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana