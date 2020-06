Mark Ruffalo celebra el cumpleaños de Chris Evans con adorables fotos

El 13 de junio es un día de celebración para los fanáticos de Marvel por una razón muy especial: ¡es el cumpleaños del mismo Capitán América, Chris Evans! Sin embargo, no solo han sido los fanáticos los que han estado mostrando su amor por el actor en las redes sociales.

Chris Evans recibe felicitaciones de cumpleaños de compañeros como Karen Gillian y Mark Ruffalo

Su compañero estrella de los Vengadores, Mark Ruffalo, también compartió una publicación para celebrar el cumpleaños de Chris Evans, que vino con un par de fotos adorables.

"¡Feliz cumpleaños, @ChrisEvans!" Mark Ruffalo escribió, "Te deseo todo lo mejor hoy, hermano". Su mensaje llegó con una imagen de él y de Chris Evans disfrutando de la compañía del otro durante una entrevista y una foto genial de del detrás de cámaras de Avengers: Infinity War, con el Evans como Steve Rogers posando en el set de Quinjet.

Happy birthday, @ChrisEvans! Wishing you all the best today, bro �� pic.twitter.com/sANOBJ6ZSb — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) June 13, 2020

Mark Rufallo y Chris Evans triunfan en Marvel

Mark Ruffalo se unió al Universo Cinematografico de Marvel en The Avengers de 2012 como Bruce Banner, también conocido como The Hulk, reemplazando a Edward Norton, quien interpretó el papel en The Incredible Hulk en 2008.

Chris Evans, por su parte, llegó a Marvel un año antes que Mark Ruffalo tras protagonizar Capitán América: El primer vengador de 2011. Recientemente, el actor habló sobre lo difícil que fue para él aceptar el papel, incluso rechazó la oferta dos veces antes de que su madre lo ayudará a tomar la decisión de dar un salto de fe y hacerlo.

La película crossover de Marvel marcó la primera vez en sus carreras que Mark Ruffalo y Chris Evans compartieron escena y lo ha vuelto a hacer en las tres películas posteriores de Avengers, más recientemente Avengers: Endgame. Sin embargo hay una posibilidad muy real de que no se unan nuevamente en la franquicia, ya que Infinity Saga ahora está completa y los Avengers originales están muertos.

Steve Rogers alias Capitán América, fue visto por última vez como un anciano entregando su escudo a Sam Wilson, por lo que Chris Evans puede no volver a estar en el MCU nuevamente, aunque eso no está escrito en piedra. Mark Ruffalo, mientras tanto, tiene una buena oportunidad de regresar a Marvel en la serie de televisión She-Hulk de Disney Plus.