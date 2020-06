Mark Ruffalo: ¿Habrá segunda temporada de la serie “I Know This Much Is True”?/Foto: YouRocket

La primera temporada de 'I Know This Much Is True' concluyó con el final de su miniserie el 14 de junio de 2020. Basado en la novela de Wally Lamb, 'I Know This Much Is True' gira en torno a la historia de hermanos gemelos (Mark Ruffalo) de los cuales uno de sufre del trastorno de salud mental, esquizofrenia.

"La innegable verdad" (nombre de la serie en español) fue un guión para ser una miniserie, pero la audiencia está interesada en las posibles perspectivas de la segunda temporada del proyecto de HBO.

La actuación de Ruffalo en esta sorprendente y emocional serie de HBO ha dejado a todos los fans muy entusiasmados y con la duda de si habrá una continuación de la historia/Foto: Men's Health

Fecha de lanzamiento de la segunda temporada

La temporada 1 de 'I Know This Much Is True' terminó con su episodio final el 14 de junio de 2020. En la montaña rusa en la historia de los gemelos, Dominick y Thomas nos mantuvieron atrapados en la miniserie que consta de seis episodios.

«I know this much is true» es la serie que debería estar viendo todo el mundo.

Menos bajé con dudas, pero es una [dolorosa] maravilla, cada capítulo te retuerce las tripas. Las actuaciones están muy bien ejecutadas. Mark Ruffalo está tocando el cielo con las manos. pic.twitter.com/oKNx5JpYLI — Alejandro (@eloctavosamurai) June 13, 2020

Según las fuentes, es poco probable que la segunda temporada de la serie regrese teniendo en cuenta el hecho de que el final se concluyó adecuadamente. Pero se dice que la segunda temporada de 'I Know This Much Is True' se podría lanzar en diciembre de 2021 si HBO decide crear la misma serie y una trama diferente.

Wow. Mark Ruffalo, Rosie O’Donnell, dirección de Derek Cianfrance. “I know this much is true”, una verdadera obra de arte. pic.twitter.com/2G2lI3j9yX — Miss Opinionated (@rolonnews) June 15, 2020

Elenco de I Know This Much Is True

El elenco de 'I Know This Much Is True' jugó un papel importante en el éxito de la serie:

Mark Ruffalo como Dominick y Thomas Birdsey, Melissa Leo como la madre de los gemelos; además de los actores John Procaccino, Rob Huebel, Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Rosie O'Donnell y Marcello Fonte.

Final de I Know This Much Is True

¡ALERTA DE SPOILER! “I Know This Much Is True” es una hermosa combinación de temas desgarradores y el viaje de los gemelos se balancea a través del mal matrimonio, el cáncer, etc.

“La innegable verdad” está lleno de miseria pero lleno de significado. El final concluyó según la novela en una nota muy concluyente. Con la muerte de uno de los gemelos, la historia termina con dolor y mucho para reflexionar.