Mark Hoppus de Blink-182 ha revelado que actualmente está recibiendo quimioterapia para el cáncer. Hoppus, quien ha tocado el bajo y cantado en la banda desde su formación, publicó la noticia en una historia de Instagram hoy (23 de julio). “Durante los últimos tres meses he estado recibiendo quimioterapia para el cáncer”, escribió Hoppus en la historia de Instagram.

“Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudarán a superar esto. Todavía tengo meses de tratamiento por venir, pero estoy tratando de mantenerme esperanzado y positivo. No puedo esperar a estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano”, dijo.

Sin embargo, Mark Hoppus, no reveló el tipo exacto de cáncer que le diagnosticaron, ni en qué etapa se encontró. En su Instagram, el también vocalista de Blink-182 subió una imagen donde apareció en el hospital y detalló: “Sí, hola. Un tratamiento de cáncer, por favor”. Luego, borró el post y fue hasta sus recientes publicaciones que confirmó lo dicho previamente.

Fans de Blink-182 envían mensajes de apoyo

Mark Hoppus tiene cáncer; el bajista de Blink-182 lo confirmó en Instagram.

Como era de esperarse, una gran cantidad de fanáticos de Blink-182 enviaron mensajes de apoyo y fuerza al bajista de la banda happy-punk que nos regaló éxitos como “All The Small Things”, “The Rock Show” o “I Miss You”.

“Estás en nuestras mentes, Mark. Tu actitud será magnífica para mucha gente”. “Mark, cambiaste la vida de millones con tu talento, trabajo y amor”. “He estado luchando contra el cáncer durante 4 años y mi consejo es mantener una actitud positiva y concentrarse en lo que la vida tiene para ofrecer”, fueron algunos de los comentarios en su cuenta de Twitter.

Hoppus sigue celebrando los hits de Blink-182

Aunque el músico ha estado sometido a quimioterapia durante los últimos tres meses, según su declaración, Mark Hoppus sigue celebrando los hitos de Blink-182. A principios de mes, publicó sobre el vigésimo aniversario de Take Off Your Pants and Jacket.

