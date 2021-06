Mark Hamill celebra la estrella de Carrie Fisher en Paseo de la Fama de Hollywood

Esta semana, el Panel de Selección del Paseo de la Fama de la Cámara de Comercio de Hollywood anunció un nuevo grupo de celebridades que obtendrán una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y una de esas personas es Carrie Fisher.

La querida leyenda es mejor conocida por interpretar a la princesa Leia en Star Wars. Después del fallecimiento de Fisher en 2016, muchos abogaron por que finalmente obtuviera una estrella, pero las reglas establecían que una estrella póstuma no puede subir hasta cinco años después de que la persona haya fallecido.

Este diciembre marcará el quinto aniversario luctuoso de Carrie Fisher, por lo que no es de extrañar ver su nombre en la alineación de 2022. Muchas personas han recurrido a las redes sociales para celebrar el anuncio, incluido su hermano en pantalla, Mark Hamill.

¿Qué le paso a Carrie Fisher?

Star Wars: The Last Jedi fue la última película de Fisher

Carrie Fisher murió en diciembre de 2016 después de que terminara el rodaje de su última película de "Star Wars", "The Last Jedi", aunque su imagen fue recreada para Star Wars: The Rise of Skywalker, que rompió record de preventas el año de su estreno.

Como te reportamos en La Verdad Noticias, Fisher tenía un cóctel de drogas en su sistema cuando murió a fines de diciembre después de sufrir un paro cardíaco a bordo de un vuelo con destino a LAX a consecuencia de una apnea de sueño.

El equipo de efectos visuales de "Star Wars: The Rise of Skywalker" utilizó imágenes no utilizadas de "El despertar de la fuerza" para llevar a Fisher a la pantalla en el "Episodio IX", lo que alegró a sus fans y compañeros de franquicia.

Paseo de la Fama de Hollywood del 2022

Fisher, Reedus y Hayek ingresan al Paseo de la Fama de Hollywood

"Felicito a los 38 nuevos homenajeados de #HollywoodWalkOfFame. ¡Bienvenidos al vecindario! Mucho amor y un saludo muy especial con un dedo a la incomparable, hilarante e irreverente fuerza de la naturaleza que fue mi hermana espacial Carrie Fisher. Su estrella brillará de aquí a la eternidad", escribió Mark Hamill de Star Wars.

Ming-Na Wen, quien interpreta a Fennec Shand en el universo de Star Wars, fue otro nombre anunciado por el panel de selección. Comentó en la publicación de Hamill: "¡Todavía no puedo creer que no haya recibido uno antes! Sin embargo, qué locura maravillosa, para mí unirme a mi Reina, tu hermana espacial, Carrie Fisher como clase de 2022! Surrealista!".

"El Panel de selección del Paseo de la Fama se complace en anunciar a 38 nuevos homenajeados en el Paseo de la Fama de Hollywood. El Panel de selección [...] elige a un grupo de homenajeados cada año que representan varios géneros del mundo del entretenimiento", Dijo Ellen K, presidenta del Panel de Selección.

"El Panel hizo un trabajo increíble al elegir a estas personas tan talentosas. ¡No podemos esperar a ver la reacción de cada uno de los homenajeados cuando se den cuenta de que se están convirtiendo en parte de la historia de Hollywood con la presentación de su estrella en la pasarela más famosa del mundo!".

Las diversas estrellas se distribuyen en seis categorías con la clase de este año que incluye;

Películas:

Francis Ford Coppola, Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, James Hong, Helen Hunt, Michael B. Jordan, Regina King, Ray Liotta, Ewan McGregor, Adam McKay, Jason Momoa, Tessa Thompson y Fisher.

Televisión:

Byron Allen, Greg Berlanti, Ricky Gervais, Peter Krause, Robert Odenkirk, Holly Robinson-Peete, Norman Reedus de The Walking Dead, Tracee Ellis Ross, Jean Smart, Kenan Thompson y Ming-Na Wen.

Música:

Black Eyed Peas, George E. Clinton Jr., Ashanti Douglas, DJ Khaled, Avril Lavigne, Los Huracanes Del Norte, Martha Reeves y Ermias "Nipsey Hussle" Asghedom.

Live Theater:

Patti Lupone, Marilyn McCoo y Billy Davis , Jr. y Angelica Vale.

Radio

Richard Blade

Deportes:

Michael Strahan

¿Le sorprende que algunas de las celebridades mencionadas anteriormente como Carrie Fisher o Salma Hayek no tengan una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood? ¡Cuéntanos tu opinión en los comentarios!

