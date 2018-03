"Marjorie ha cobrado más de medio millón de pesos de pensión": Julián Gil

Julián Gil acudió a los Juzgados de lo Familiar en la Ciudad de México para reencontrarse con hijo Matías a más de un mes no verlo debido al permiso que obtuvo Marjorie de Sousa para no llevarlo a las citas programadas en el centro de convivencias autorizado por el juez que lleva su caso.

Agencias/Diario La Verdad

Ciudad de México

El actor aprovechó su encuentro con los reporteros para demostrar con documentos en mano que contrario a lo que afirma su ex pareja, él ha cumplido con los depósitos para la manutención de su hijo menor.

“Me parece un poquito incoherente que la señora diga que no he pagado y que nadie le refute, entonces como a mí me gustan las pruebas, aquí está julio, aquí está agosto, aquí está septiembre, octubre y este es el último (con fecha del 29 de noviembre)”, explicó el argentino mientras pasaba los documentos con la fecha, concepto y monto remarcado.

“El total de lo que ha cobrado la señora 585, 634 (mil pesos), aquí están mis recibos, la señora ha cobrado más de medio millón (de pesos)”, agregó.

Sobre la intención de Marjorie de quitarle la patria postead a Julián sobre Matías, este contestó: “voy a decir humanamente lo que yo siento, de las pocas cosas que tiene Matías, que es el derecho de que yo sea su padre, también se lo van a quitar. Ahora que saben que tiene el agua hasta el cuello, quieren sentarse conmigo en persona, yo creo que no tengo nada qué hablar con ellos, yo lo único que pido es que me dejen ver al niño fuera de aquí”.

Sin embargo, minutos después fue abordada por los reporteros la abogada de De Sousa, Alma Pellón, quien negó totalmente esta versión de Julián.

“Perdón, la comprobación al igual que las visitas tienen que estar en el juzgado, en el juzgado no hay absolutamente nada, se pagó la mitad de octubre, no se pagó septiembre, no se ha pagado noviembre, no se ha pagado diciembre”, declaró.

Afirmando que no se encontró con el actor en el lugar y ante los cuestionamientos sobre que habían visto salir molestó a Gil, la defensora de Marjorie reveló: “yo no lo vi, no les pudo decir nada del señor”. Finalmente, Alma Pellón confirmó que el argentino abandonó el lugar antes de concluir su hora de visita con el niño.