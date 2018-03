Marjorie de Sousa... ¡perturbada! vive con miedo tras el terremoto

Marjorie de Sousa asegura que ya vive con miedo tras los sismos que se han suscitado en México en los últimos días. La venezolana relató en entrevista para Ventaneando, cómo la sorprendieron los dos últimos, afirmando que después del 19 de septiembre está perturbada. Agencias/Diario La Verdad “Me estaba despertando, mi hijo estaba ya comiendo y de repente dije: ‘¿creo que está sonando la alarma?, ¡sí suena la alarma, corran!’. No, ya es horrible, ya estamos paranoicos, es muchísimo miedo porque el primero sí estuvo muy fuerte, el que sí se sintió, este gracias a Dios no lo sentimos, yo no lo sentí pero sonó la alarma”, relató De Sousa. Al respecto sobre dónde se encontraba durante el terremoto del 19 de septiembre, la actriz contó: “Yo estaba justo bañándome para más suerte, salí de la regadera y decía: ‘me estoy mareando’, me agarraba de las paredes y dije: ‘no, no me estoy mareando, sí está temblando’, entonces recuerdo que me agarré y lo primero que dije fue ‘¡Matías!’. Lo tenía mi mamá, que me estaba ayudando y salimos todos de la casa, ya cuando bajé estábamos todos en el jardín. Lo único que sentía era como brincaba toda la casa, la casa parecía de cartón, se cayeron todos los cuadros”. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si tuvo contacto con Julián Gil, padre de su hijo Matías Gregorio, tras los sismos, Marjorie cambió el tema y respondió tajantemente: “espero que colaboren con esta noble causa, aquí estamos apoyando unidos y gracias”.

A todos los que me preguntan el bebe esta bien Gracias a todos los q me están ayudando ?? NO EXISTE NINGÚN NÚMERO DE CUENTA ESTANOS ARMANDO TODO PARA DARLES INFORMACIÓN SEGURA. Porfaaaaa OJOOOO CON ESO?????? Una publicación compartida por Marjorie De Sousa ? (@marjodsousa) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 1:13 PDT La venezolana ha aprovechado su estancia en México para salir a ayudar en diversos centros de acopio de la ciudad, en esta ocasión fue captada con el grupo denominado "Crew". "Los invito a que pongan su grano de arena, en estos momentos creo que el mundo entero necesita de la colaboración de nosotros, no importa de qué país seas, este país me regaló lo más importante, mi hijo, y me ha regalado bendiciones maravillosas". Finalmente, la actriz agradece que su primogénito esté muy pequeño para entender la magnitud de lo que está sucediendo en México. "¡Qué bueno que no entiende!, él nos ve a todas corriendo como unas locas por la casa, él ya se ríe, para él es una fiesta, menos mal que no entiende tanto, pero yo creo que siente los nervios de nosotros, ese día (el 19) se puso a llorar mucho, obviamente siente el miedo, y qué te digo, es lo peor".