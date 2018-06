Marjorie de Sousa ¡suelta la sopa! y cuenta su versión sobre su romance con Ricardo Anaya

Varios rumores de la supuesta relación entre el candidato a la presidencia Ricardo Anaya y la actriz Marjorie de Sousa, secuestraron las redes sociales esta semana, por lo que la ex de Julián Gil y no soportó más y contó su versión de los hechos.

Todo esto comenzó cuando el ex de Ninel Conde, Giovanni Medina, generó polémica al relacionar a la actriz Marjorie de Sousa con el candidato presidencial Ricardo Anaya. Giovanni Medina aseguró que existe tráfico de influencias en el caso de la pensión del hijo de los actores que favorecen a Marjorie.

Medina dio una entrevista para el programa Sale el Sol y allí habló de su situación con Ninel, para ejemplificar su situación sacó a relucir el nombre de la venezolana Marjorie de Sousa en el pleito que tiene con el actor Julián Gil.

En su defensa la actriz Marjorie de Sousa relató su versión de los hechos:

Ante las versiones que circulan en distintos medios de comunicación en las que se me vincula con un personaje de la política mexicana, me permito informarles que se trata de INFORMACIÓN FALSA. No conozco a dicha persona. Desconozco las razones o la intención de difundir información sin sustento, por ello reitero, se trata de información absolutamente FALSA”